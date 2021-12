Somma Vesuviana, la statua della Beata Vergine di Loreto alla Collegiata per la prima volta nella storia

Continua anche per tutto il 2021 il Giubileo Lauretano, la cui proroga è stata accordata da Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto quale protettrice di tutti gli aviatori.

Per l’occasione, la Parrocchia di San Pietro Apostolo in S. Maria Maggiore onorerà la Vergine con un triduo a partire da venerdì 10 dicembre alle ore 17:00 presso l’omonima cappella in via Cavone. Dopo la celebrazione, l’effigie sarà trasferita per la prima volta nell’Insigne Collegiata, sede della parrocchia, in forma privata e senza alcuna processione. Sabato 11 e Domenica 12 dicembre, alle ore 18: 30, continuerà il triduo e le Sante Messe saranno celebrate dal parroco Padre Bang. La cappella, posta al lato del palazzo Aliperta in strada Cavone, fu costruita dalla famiglia Rosella intorno al 1640 e intitolata a S. Maria dell’Arco, come riferisce lo storico locale Dott. Domenico Russo. Successivamente la piccola chiesetta, insieme alla masseria, passò dapprima ai Padri Domenicani di Somma, i quali, però, dovettero cedere i propri beni a seguito della soppressione murattiana del 1809, e successivamente al canonico Gaetano de Felice, la cui famiglia era all’epoca ai vertici politici e religiosi del paese. Dopo pochi anni, l’11 marzo del 1839, la proprietà – continua Russo – passò a Giovanni Aliperta, i cui discendenti sebbene con decine di frammentazioni ed alienazioni la detengono ancora parzialmente.

L’ultima modifica dell’intitolazione della cappella avvenne sicuramente dopo il 24 marzo del 1920, quando Papa Benedetto XV con Breve Pontificio, accogliendo i desideri dei piloti della Grande Guerra, nominò la Beata Vergine di Loreto Patrona di tutti gli aviatori. Fu, infatti, il Colonello Gaetano Aliperta (1896 – 1986), pluridecorato asso della aviazione durante la Grande Guerra e discendente di questa famiglia, ad acquistare la statua e a sistemarla sull’altare maggiore.