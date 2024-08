Vacanze estate 2024: quali sono le mete più scelte dai napoletani?

Agosto è il mese prediletto dalla maggior parte degli italiani per programmare le ferie estive. Ma quali sono le mete più ambite dai napoletani? E quanto costeranno queste vacanze 2024?

Ancora le città di Grecia, Albania e Spagna restano le mete preferite dai napoletani per le vacanze dell’estate 2024, confermando le statistiche dello scorso anno. Ma crescono anche le prenotazioni per il Mar Rosso, nonostante la guerra in Palestina e le turbolenze geopolitiche, a causa dei prezzi low cost.

Boom di prenotazioni per Sharm el Sheik e Marsa Alam.

Infatti, c’è grande richiesta per le località turistiche come Sharm el Sheik e Marsa Alam, in Egitto. Il motivo? I prezzi bassi. Bisogna, però, stare attenti alle tariffe troppo basse. In Africa la situazione non è la stessa che in Europa. A volte il rischio può essere avere cibo non buono. L’invito è a diffidare da chi vende questa meta troppo sottocosto. Le isole greche sono sempre le più scelte dai campani per le vacanze a causa dei prezzi bassi, del mare cristallino e dei famosi locali per la movida. Anche l’Albania continua a ricevere molte prenotazioni per i suoi prezzi low cost. Una meta economica resta anche la Croazia con i suoi due voli diretti (Spalato e Dubrovnik). Per l’Italia, invece, quest’anno la Sardegna è sicuramente più economica e più richiesta dell’anno scorso.

I costi.

“Nel complesso le ferie estive saranno più care per le famiglie, con aumenti di circa il 15% rispetto al 2023 per hotel e trasporti. Quanto costa una vacanza di 10 giorni ad agosto ad una famiglia di 4 persone? In Italia a partire 5-6mila euro. All’estero dai 4mila”. Non ha dubbi Cesare Foa, presidente di Advunite/Aidit campania, l’associazione delle Agenzie di viaggio aderente a Federturismo Confindustria.

