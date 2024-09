Tragedia di Saviano, Napoli in campo col lutto al braccio. Sopralluogo per rimuovere macerie

SAVIANO – In occasione della gara Napoli-Palermo, valida per il secondo turno di Coppa Italia, in programma stasera, giovedì 26 settembre, alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli – secondo quanto rende noto il Comune di Saviano – scenderà in campo con il lutto al braccio in ricordo delle vittime dello scoppio della palazzina avvenuto a Saviano domenica scorsa.

Prima della gara le due squadre osserveranno un minuto di raccoglimento. In occasione dei funerali, la società – riferisce ancora il Comune – deporrà una maglia della squadra con il nome Giuseppe e il numero 10 sulla bara del piccolo tifoso azzurro, una delle vittime del crollo.

A seguito dell’incontro tra il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli, inoltre, nella giornata di ieri è stato effettuato il primo sopralluogo da parte di Arpac, Genio civile, Protezione civile regionale e tecnici del Comune per la classificazione dei materiali che andranno rimossi dopo l’esplosione di domenica scorsa. L’intervento consentirà di accelerare i tempi per consentire la viabilità in sicurezza nelle fasi immediatamente successive al dissequestro da parte della procura di Nola.