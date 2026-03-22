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Tragedia davanti alla stazione, 2 pedoni muoiono travolti da un’auto

Redazione1
di Redazione1

Dramma nel centro di Napoli, dove nella serata odierna si è verificato un incidente mortale lungo Corso Garibaldi. Due pedoni sono stati travolti da un’auto che, secondo le prime ricostruzioni, procedeva a velocità sostenuta. L’impatto è stato fatale per entrambe le persone investite, che hanno perso la vita sul colpo.

L’episodio ha scosso profondamente i presenti e i residenti della zona, che si sono trovati improvvisamente di fronte a una scena tragica. In pochi istanti, il tratto di strada si è trasformato in un luogo di emergenza, con l’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per comprendere le responsabilità.

Il traffico è stato immediatamente interrotto, con ripercussioni su tutta la viabilità della zona. Corso Garibaldi, arteria fondamentale della città, è rimasto paralizzato per consentire le operazioni di soccorso e i controlli.

Questo ennesimo episodio di violenza stradale riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana e del rispetto dei limiti di velocità, soprattutto nelle aree ad alta presenza pedonale. La città si stringe attorno alle famiglie delle vittime, mentre cresce la richiesta di maggiori controlli per evitare che tragedie simili possano ripetersi.

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