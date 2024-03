Tra Nola e il Vesuvio tutti, anche i preti, pensano solo al loro personale interesse. Lo scrive, nel 1877, un Sottoprefetto

Nella relazione del 2 luglio 1877 Pignatelli, Sottoprefetto di Nola, fornisce al Prefetto di Caserta notizie sullo “spirito pubblico, sulla stampa periodica, sulla sicurezza pubblica” del territorio. Altre fonti ci inducono a credere che il Pignatelli usi, per l’ordine pubblico, toni “addolciti” e miri a far cadere la responsabilità di ciò che non funziona sulla “indifferenza” delle genti nolane e vesuviane. Correda l’articolo l’immagine del quadro di Teofilo Patini “Vanga e latte”.

Per quel che riguarda lo “Spirito pubblico”, il Sottoprefetto Pignatelli conferma che tutto è tranquillo: anche le agitazioni degli “internazionalisti” e gli sforzi dei clericali di innescare agitazioni contro il Governo nei giorni del “Giubileo episcopale del Papa” Pio IX non hanno sortito nessun effetto e soprattutto a Nola la popolazione ha dimostrato indifferenza e una “assoluta ignoranza”. Non nega il Pignatelli che c’è chi “per i suoi privati interessi si lusinga ancora nella lontana speranza” di un ritorno dei Borbone, “ma il loro scarso numero, la nessuna loro importanza e l’assoluta mancanza di coraggio” li rendono “innocui” e indegni di “considerazione”. Spietata è la riflessione dell’alto funzionario: “in questo Circondario l’unica politica è il privato interesse e in questo solo ciascun cittadino si occupa senza minimamente pensare ad altro” e, in particolare, a tutto ciò che possa, “anche in minima proporzione arrecar loro qualche danno pecuniario”. Perfino i preti, più che di “clericalismo e di religione si occupano esclusivamente di loro stessi adoperando ogni mezzo lecito e illecito, quando occorra, per migliorare la loro personale posizione”. In questa società non può sopravvivere “la stampa periodica”. E il Pignatelli vede ormai prossimi “a morire” “il giornaletto l’ Eco di Brusciano, che si stampava in Napoli e si occupava solo di cose locali” e “il giornale clericale “La campana del Mezzodì” che si stampa in Nola” e il cui direttore, già oppresso da molti problemi, “ha dovuto anche recarsi in Roma per il Giubileo del Papa ed offrire l’obolo di 100 lire in oro.”. Per quel che riguarda la “Sicurezza pubblica” il Sottoprefetto cerca di “annacquare”, addolcire e mitigare. Nel “rapporto” del 10 gennaio aveva fatto “cenno delle grassazioni”, le rapine di strada, “che si verificavano nel mandamento di Palma, e propriamente ai confini di questo Circondario con quello di Castellammare di Stabia”. Nei mesi tra gennaio e luglio ci sono stati solo qualche furto e qualche grassazione di poca importanza nel Mandamento di Nola, Saviano e Cicciano, ma pare assodato che autori di tali deplorevoli fatti fossero gli individui ultimamente arrestati per la grassazione con omicidio avvenuta nella strada per le Puglie, in tenimento di Cumignano, di cui tratta la relazione del 16 giugno”. Il funzionario dichiara alla fine che ci sono stati “omicidi e ferimenti, o in risse, o per causa di donne o nella ebbrezza del vino”: cause, pare voglia dire il funzionario, per le quali coloro che amministrano l’ordine pubblico non hanno mai potuto adottare una politica di prevenzione. Il sottoprefetto conferma che per “il buon servizio” dei Regi Carabinieri e delle guardie campestri e per il pieno accordo che “fortunatamente esiste tra tutte le autorità” chiamate a garantire la Pubblica Sicurezza “vari reati sono stati a tempo impediti principalmente in occasione di feste popolari, tanto frequenti e accorsate” e gli autori della maggior parte dei reati sono stati assicurati alla giustizia. Nella relazione di luglio il Sottoprefetto aveva “parlato” di gruppi ben organizzati di delinquenti che “scendevano” da Ottajano a esercitare violenza nei mercati di Nola, di Saviano e di Cimitile, lungo le strade “usate di solito dai carri del grano e delle verdure che venivano a Nola da Avellino e da Lauro, e anche contro singole persone”. Di questi gruppi il Sottoprefetto non parla in questa relazione di luglio. Per le Amministrazioni Comunali le cose vanno non bene, ma “benino”: i problemi nascono dalle “contraddizioni”- termine elegantissimo – dei conti del Comuni e dalla necessità di convocare di continuo sedute straordinarie del Consiglio per mettere ordine nel disordine delle finanze. La “Pubblica Salute” è stata “toccata dalle solite malattie, ma il Sottoprefetto sottolinea “ancora una volta” la necessità che le autorità, gli agenti municipali e quelli “della forza pubblica” siano più energici nel far rispettare i “regolamenti di pubblica igiene e i provvedimenti all’uopo emessi dalle autorità competenti”. Il Pignatelli conclude la sua relazione ricordando al Prefetto la sua relazione sull’urgenza degli interventi “dipendenti dall’Amministrazione delle Bonifiche “e della rettifica della linea ferroviaria”. “Trovo ora da aggiungere novelle mie premure perché si trovi il modo “ di destinare a Nola la sede del nuovo Distretto Militare, perché Nola occupa una posizione centrale tra i Circondari di Castellammare e di Casoria”, perché a Nola “esistono vasti locali demaniali ora abbandonati”, e infine perché Nola “priva di qualsiasi risorsa ha sempre per il passato avuto un forte presidio militare”.