Donne vittima di violenza: a Marigliano il primo braccialetto antistalking previsto dalla nuova legge contro i femminicidi

La misura di prevenzione, la cui applicazione è tra le prime in Italia, è il frutto del lavoro costante svolto dai servizi sociali del Comune di Marigliano in collaborazione con le forze dell’ordine.

L’attività di sensibilizzazione portata avanti sul territorio ha favorito l’instaurazione di un clima di fiducia e l’emersione di casi sottaciuti dalle vittime. Un’inversione di tendenza testimoniata dall’aumento del numero di denunce da parte delle donne vittime di violenza a tutela delle quali sono immediatamente scattate iniziative come il collocamento in strutture idonee e protette, la messa in sicurezza del domicilio attraverso misure restrittive, percorsi di sostegno psicologico.

“Risultato soddisfacente che premia l’attenzione costante ad un fenomeno – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Rosanna Palma – che deve essere arginato. Sapere che c’è fiducia nel nostro operato non può che darci la spinta a agire sempre meglio”.

“ I risultati ottenuti – aggiunge il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa – sono la conferma che per fermare l’escalation di violenza c’è bisogno dell’impegno di tutti. La legge oggi fornisce strumenti più incisivi ed accorcia i tempi degli interventi a tutela delle vittime, ma parallelamente sono necessarie attività di prevenzione, di informazione e di sostegno che possano convincere le donne a reagire e soprattutto a chiedere aiuto”.