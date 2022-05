Torre in lacrime per il giovane Ciro. Oggi i funerali

Lutto a Torre del Greco nella giornata di ieri per la morte improvvisa di Ciro Maisto, soprannominato dagli amici e conosciuto da tutti come “a cummar“.

Ciro aveva solo 46 anni ed era ben conosciuto in paese; tutta Torre del Greco è infatti sconvolta per la perdita di un “caro bravo ragazzo”, come scrive un amico sui social. Tantissimi i messaggi di cordoglio in cui molte persone hanno voluto esprimere a famiglia e amici la propria vicinanza per l’improvvisa scomparsa dell’uomo

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16.30 nella Chiesa della SS. Annunziata in Largo dell’Annunciazione a Torre del Greco, dove tutti quelli che conoscevano Ciro potranno dargli un ultimo saluto.