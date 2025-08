Torre del Greco, rapina una donna e le strappa la collana dal collo

A Torre del Greco, nella mattinata di ieri, in Via Nazionale, un uomo su uno scooter ha rapinato una donna strappandole la collana dal collo, ma è intervenuta la polizia

Il pronto intervento della polizia è stato fondamentale per bloccare e arrestare il rapinatore.

Il malvivente, nella zona di Via Nazionale, a Torre del Greco, si aggirava su uno scooter e, avvicinatosi a una donna, le ha strappato con forza la collanina dal collo.

I poliziotti, durante un servizio di controllo sul territorio, nel girare nella zona che collega Via Circumvallazione a Torre Annunziata, hanno notato l’uomo che, dopo aver spinto la donna, l’ha rapinata.

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco sono intervenuti tempestivamente bloccando l’uomo, di 50 anni, arrestandolo e recuperando il bene prezioso, restituito successivamente alla proprietaria.

Il malvivente, di Torre Annunziata, ha anche altri precedenti, piuttosto specifici, ma non sono state fornite altre generalità. L’accusa in questione per lui è quella di rapina.