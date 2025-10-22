Tentativo di occupazione al Liceo Vittorio Imbriani: gli aggiornamenti

Ieri mattina, 22 ottobre, intorno alle 7:30, un gruppo di studenti ha chiesto con insistenza le chiavi al personale del Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco. Spaventato dalla situazione, il personale ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Non riuscendo ad accedere all’edificio, gli studenti hanno occupato l’ingresso principale, impedendo così il regolare svolgimento delle lezioni. All’arrivo della dirigente scolastica e dei rappresentanti delle istituzioni competenti, il tentativo di occupazione si è trasformato in vero e proprio un sit-in. La situazione si è risolta con la decisione di convocare un’assemblea straordinaria in data odierna. Intorno alle 13:00 di ieri, gli studenti hanno lasciato l’area e fatto ritorno a casa.

Le proteste degli studenti nascono dal malcontento verso i lunghi tempi d’intervento della Città Metropolitana, accusata di non agire con tempestività di fronte alle carenze strutturali del plesso.

L’incontro previsto per questo pomeriggio avrà lo scopo di chiarire le problematiche e favorire il dialogo tra studenti e istituzioni, nella speranza che la parola e il confronto possano prevalere su forme di protesta più radicali come l’occupazione.