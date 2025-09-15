Oliveto Citra, gran finale del Sele d’Oro: in concerto i Carosones con il maestro Lello Milo

Oliveto Citra. La serata conclusiva del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno ha regalato al pubblico un momento di grande musica e coinvolgimento, grazie al concerto dei Carosones, band spagnola che da anni porta nel mondo l’energia e l’ironia della tradizione musicale italiana.

Sul palco allestito nel cuore di Oliveto Citra, il gruppo ha proposto un repertorio trascinante che ha mescolato swing, jazz e sonorità mediterranee, facendo rivivere i grandi successi di Renato Carosone, reinterpretati con uno stile fresco e personale.

A impreziosire la performance è stato il maestro Lello Milo, che al pianoforte ha duettato con la voce di Nino Milone e con la band, offrendo virtuosismi e momenti di rara eleganza musicale. La collaborazione ha esaltato l’atmosfera della serata, trasformando il concerto in una vera festa collettiva.

Applausi scroscianti hanno accompagnato ogni brano, con il pubblico che ha partecipato cantando e ballando sulle note intramontabili di “Tu vuò fa’ l’americano”, “Maruzzella” e altri classici del repertorio partenopeo.

La conclusione della manifestazione non poteva avere cornice migliore: musica, comunità e territorio si sono intrecciati in un evento che ha sottolineato ancora una volta la missione del Sele d’Oro Mezzogiorno: valorizzare le eccellenze del Sud e dare voce al patrimonio culturale mediterraneo.