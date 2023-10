Somma Vesuviana, premiazione delle eccellenze al Liceo Torricelli e all’ I. T. I. Majorana

Somma Vesuviana. Durante la giornata di ieri il Liceo Classico-Scientifico E. Torricelli e l’I.T. I E. Majorana hanno premiato gli alunni più meritevoli delle classi terze, quarte e quinte. Nel corso degli eventi promossi dai due istituti sommesi consegnate anche le borse di studio in ricordo di Gaetano Molaro.

Quella di ieri per il Liceo Torricelli e dell’I.T. I Majorana è stata la giornata dedicata alla premiazione delle eccellenze: i ragazzi delle terze, quarte e quinte superiori hanno ricevuto premi e riconoscimenti per il loro impegno e dedizione nello studio nel corso dello scorso anno scolastico. Tanti i giovani alunni che hanno partecipato alle due iniziative. Il primo evento di premiazione si è svolto presso l’Aula Magna dell’I.T. I Majorana alle ore 10:00, mentre il secondo, quello organizzato dal Liceo Torricelli, si è tenuto alle 17:30 presso l’Auditorium della scuola.

L’evento del Majorana

Presenti ad entrambe le manifestazioni Irene e Ciro Molaro, i quali hanno consegnato le borse di studio in memoria del loro compianto padre, l’imprenditore sommese Gaetano Molaro, a tre allievi dei due istituti che hanno ottenuto la media più alta delle classi terze, quarte e quinte. Per l’I.T. I Majorana a conseguire il riconoscimento del valore di 300 euro sono stati Esposito Michele 3E, D’Avino Gennaro 4A, e Pugliese Felice 5B. Ha esposto le motivazioni di tale importante iniziativa il prof Emanuele Coppola mentre l’evento è stato curato in ogni sua parte dalla professoressa Mammola de Cicco e Annalisa Cocozza. Per la premiazione sono intervenute anche l’Assessore Rosalinda Perna e la Dirigente scolastica Paola Improta.

Le premiazioni al Torricelli

Tra gli studenti del Torricelli a ricevere la borsa di studio “Gaetano Molaro” sono stati Iossa Fabiana 5C Liceo Scientifico, Moschettino Ilaria 3A Liceo Classico, Omar Khaled 5B Liceo Scientifico. Durante l’evento hanno ricevuto un premio anche dodici studenti che hanno raggiunto la valutazione di 100 e lode e trentadue di 100 all’esame di Maturità. Sono intervenuti il Sindaco di Somma Salvatore Di Sarno, l’Assessore Rosalinda Perna, Carmine Mocerino, l’Avv. Sonia Napolitano Presidente dell’Ordine Avvocati di Nola, Francesco Urraro e il Professor De Simone.

Presenti anche Teresa Esposito per il Premio Rotaract, Cinzia Castaldo Eva pro-Eva per il Premio concorso per sensibilizzare i ragazzi contro la violenza sulle donne, Tancredi Cimmino Coordinatore Telethon. Quest’ultimo è intervenuto per la vittoria di un allievo del Torricelli delle selezioni per uno Stage al Tigem di Pozzuoli. Durante la serata c’è stato anche un collegamento con l’ex alunno Giovanni D’ Antonio che in questo momento si trova ad Harvard.

