Terzigno Corre, domenica la sesta edizione della gara

Parte il conto alla rovescia per la gara podistica che si svolgerà domenica 15 ottobre a Terzigno ed organizzata dall’Asd Terzigno Corre. Arrivata alla sua sesta edizione, la gara di 10 km per le strade cittadine è ormai diventata un appuntamento molto atteso nell’hinterland vesuviano e gode del patrocinio del Coni, del Comune di Terzigno e Opes Italia. La partenza, fissata alle 8.45 in piazza Caracciolo del Sole, sarà raccontata dalla speaker Anna Nargiso e sono già centinaia le adesioni di atleti che arrivano da tutta la Campania e dalle altre regioni. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà venerdì 13 ottobre alle ore 19, presso il Museo Matt, in corso L. Einaudi a Terzigno nell’ambito del convegno «Sport, inclusione e disabilità: nessun sogno è impossibile!».

All’evento parteciperà il Presidente dell’associazione dilettantistica Genny Galantuomo, il consigliere regionale Opes Italia Ettore Forte, l’atleta paralimpico Claudio De Vivo, il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri e l’assessore allo sport Gaetano Miranda. Durante l’incontro previste anche le testimonianze di alcuni degli atleti della Terzigno Corre con disabilità che, da qualche anno, hanno deciso di tesserarsi con la squadra che offre a chi ha difficoltà motorie di poter correre e vivere le emozioni di una gara anche grazie all’uso della Maddy, una speciale carrozzina.

Ci sarà, inoltre, anche la testimonianza di chi, grazie alla squadra podistica, è riuscito ad integrarsi. Insomma una serie di racconti che consentiranno ai partecipanti di scoprire lo spirito di una squadra che coniuga sport e sociale allo stesso tempo.

«Sono felice – spiega il Presidente Galantuomo – delle adesioni che stanno arrivando. Molti atleti da ogni parte d’Italia hanno deciso di venire a trovarci solo per partecipare alla nostra gara, sposando così lo spirito di un gruppo che da anni lavora e si impegna per regalare un sorriso, oltre che raggiungere traguardi agonistici importanti».