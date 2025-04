Somma Vesuviana piange la scomparsa del Maestro Roberto De Simone

Comunicato Stampa

Scomparsa del Maestro Roberto De Simone!

Salvatore Di Sarno – Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Dedicheremo una strada a Roberto De Simone uomo di straordinaria cultura e amore per la tradizione popolare, che ha arricchito la città di Somma Vesuviana con il suo inestimabile contributo alla Festa delle Lucerne, all’antica processione del Cristo morto, al 3 Maggio e alla festa della tammorra”.

Rosalinda Perna – Assessore alla Cultura del Comune Somma Vesuviana, nel napoletano: “Inizieremo nell’immediato dedicando spazio nelle Rassegne letterarie in corso. Non escludo un omaggio con le paranze di canto popolare nei prossimi Riti della Montagna che avranno inizio dal primo Sabato dopo Pasqua”.

Alessandro Masulli – Direttore dell’Archivio Storico Comunale di Somma Vesuviana, nel napoletano: “De Simone ritornava sempre a Somma Vesuviana, conoscendo ed interpretando antropologicamente la cultura più popolare legata alla festa di Castello e ai riti della Montagna della Settimana Santa”.

“Con profondo cordoglio, ci stringiamo nel ricordo del Maestro Roberto De Simone, un uomo di straordinaria cultura e amore per la tradizione popolare, che ha arricchito la città di Somma Vesuviana con il suo inestimabile contributo alla Festa delle Lucerne, all’antica processione del Cristo morto, al 3 Maggio e alla festa della tammorra. Presto Somma Vesuviana dedicherà una strada al maestro Roberto De Simone. Il Maestro era amico di Giovanni Coffarelli e di Rosa Nocerino, due pilastri della nostra tradizione popolare. La sua passione e il suo impegno nel preservare e valorizzare il patrimonio culturale resteranno sempre un faro per la nostra comunità. Grazie, Maestro, per tutto ciò che ci hai donato. Non lo dimenticheremo! Proprio qualche settimana fa avevamo valutato come Amministrazione Comunale, positivamente la richiesta per il conferimento della cittadinanza onoraria, pervenutaci dalla Consulta Comunale Musicale e dal Centro Studi dell’Archivio storico – Giorgio Cocozza. L’iter era stato portati a termine”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Splendido e costante era il rapporto tra il Maestro Roberto De Simone e Somma Vesuviana – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – e nell’immediato lo ricorderemo nelle quattro Rassegne Letterarie che sono già in corso nel nostro paese. Lavoreremo però anche ad iniziative specifiche, culturali e sociali, sulla figura di Roberto De Simone. Non escluso che si possa iniziare a ricordarlo con le paranze di canto popolare già dai prossimi Riti della Montagna che avranno inizio dal primo Sabato dopo Pasqua.

Immediata la dichiarazione anche del direttore dell’Archivio Storico Comunale di Somma Vesuviana.

“Proprio a Somma Vesuviana, il Maestro Roberto De Simone conobbe Giovanni Coffarelli, operaio e interprete della cultura popolare locale, il grande cantatore dotato di una potenza vocale e di una forte energia sonora – ha dichiarato Alessandro Masulli, Direttore dell’Archivio Storico Comunale di Somma Vesuviana, nel napoletano – ma anche di Rosa Nocerino, la vera regina della tammorra. De Simone ritornava sempre a Somma Vesuviana, conoscendo ed interpretando antropologicamente la cultura più popolare legata alla festa di Castello e ai riti della Montagna della Settimana Santa”.