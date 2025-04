Acerra, Miloud salva i suoceri dal rogo e muore per le ustioni: lavorava in uno studio

Dietro la tragedia che ha colpito Acerra nelle prime ore di ieri si nasconde un’azione eroica quanto drammatica: il salvataggio dei genitori della donna gravemente ustionata. I due anziani, bloccati in casa mentre l’appartamento veniva avvolto dalle fiamme, hanno trovato rifugio sul balcone, gridando aiuto mentre il fumo si faceva sempre più denso. I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a raggiungerli con l’autoscala, portandoli in salvo prima che venissero sopraffatti dall’intossicazione.

Si apprende che l’incendio sia scoppiato improvvisamente in cucina, forse a causa di un ritorno di fiamma da un fornello. Ma gli inquirenti non escludono ancora nessuna ipotesi. I tecnici dei Vigili del Fuoco e della Polizia Scientifica hanno trascorso ore all’interno dell’appartamento cercando di ricostruire con precisione la dinamica. Gli elementi raccolti nelle prossime ore potrebbero fornire chiarimenti anche sulle condizioni dell’impianto a gas.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato che il bilancio fosse ancora più tragico. La donna, la compagna di Miloud, è stata trasportata al Cardarelli in codice rosso, con ustioni su oltre il 50% del corpo. L’identità non è stata ancora resa pubblica, ma si tratta di una cittadina del posto, molto legata alla sua famiglia, che viveva nell’appartamento con i genitori e il compagno.

Nel frattempo, è stato attivato un supporto psicologico per i parenti della vittima e per i genitori della donna, ancora sotto shock. Il Comune, insieme ai servizi sociali, si è detto disponibile ad assistere la famiglia anche per l’aspetto abitativo, dato che l’appartamento è ormai inagibile. Un’intera comunità si stringe nel dolore, in attesa di risposte.