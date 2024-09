Somma Vesuviana, lunedì consiglio comunale. Nocerino scopre il bluff del disavanzo di bilancio: «Pronto a denunciare tutto»

Si terrà lunedì 9 settembre, con prima convocazione alle 15,30, il consiglio comunale a Somma Vesuviana. Due i punti all’ordine del giorno: ricostituzione (o rinnovo) dell’Ufficio di Presidenza e riapprovazione del rendiconto della gestione 2023 a seguito della sentenza del TAR Campania che ha annullato la delibera di Consiglio comunale n. 45/2024. Su entrambi i punti, il consigliere di opposizione, capogruppo di Siamo Sommesi e componente della commissione bilancio, Giuseppe Nocerino, attacca in maniera veemente.

Sull’ufficio di presidenza, spiega: «Assistiamo a un misero tentativo di spartizione delle poltrone, senza tenere conto di tutte le forze presenti in consiglio comunale e, soprattutto, senza pensare che le cariche che stiamo rinnovando sono istituzionali, a garanzia di tutti e non di una sola parte politica. Ma evidentemente questa maggioranza (o meglio, quello che resta) non sa cosa sia il dialogo e il rispetto delle istituzioni».

Ma è sul rendiconto di gestione che usa le parole più dure: «L’amministrazione lo ha ripresentato tale e quale a quello bocciato dal Tar. Ma noi abbiamo fatto dei rilievi formali (e i giudici ci hanno dato pienamente ragione), ma anche e soprattutto sostanziali. In particolare, contestiamo il falso risanamento della casse dell’ente portato avanti dall’amministrazione comunale, che dice di aver evidenziato un disavanzo di 12 milioni di euro cancellando i residui attivi e i crediti che vantava il Comune. Un bluff, un vero e proprio bluff che noi abbiamo scoperto subito, con semplici richieste di accesso agli atti. Che si tratti di un bluff, è dimostrato da prove e documenti di cui siamo in possesso e che sono a disposizione di qualsiasi cittadino».

Nocerino fa un esempio: «In sei mesi il Comune ha incassato 580mila euro di crediti Tari. Mi chiedo come sia possibile incassare crediti che in sede di bilancio sono stati cancellati. A che gioco giochiamo? Che senso hanno queste alchimie illecite e prive di senso? Come commissione bilancio abbiamo provato anche ad incontrare l’assessore, ma senza successo: questa pseudo – maggioranza va avanti a testa bassa, senza confrontarsi».

Nocerino ribadisce: «Come fatto col ricorso al Tar, anche in questo caso andrò fino in fondo, chiedendo, se necessario, ai giudici di accertare responsabilità finanziarie ma anche penali: il sindaco e gli amministratori devono sapere che mi fermerò solo quando la giustizia a Somma Vesuviana sarà ripristinata davvero»