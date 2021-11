Somma Vesuviana, Laura Polise espone al Museo Archeologico Calatia di Maddaloni

Il 23 ottobre 2021, nella splendida cornice del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni, è partita la prima edizione della rassegna culturale «Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio, nata da un’idea del Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), che continuerà fino al 12 febbraio 2022. Tra gli artisti la cittadina sommese Laura Polise.

Organizzatori della rassegna sono stati l’U.N.A.C. Regione Campania e il Polo Museale della Campania (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per il tramite del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni. Nutrito il pubblico della prima serata alla presenza di autorità civili e politiche. L’evento ha visto la presentazione della Mostra d’Arte contemporanea a cura di Luigi Fusco, con le opere dei seguenti artisti: Beatrix Jessica Jaeger, Michail Benois Letizià, Gabriella Ciaramella, Antonio Scaramella, Anna Maria Zoppi, Luciano Romualdo, Speranza Maiello, Angelo Coppola, Aurelio Gomes, Assunta Mauro, Stefano Visco, Ivana Storto e la sommese Laura Polise, che ha presentato un acrilico su tela (vedi foto) dal titolo L’ultimo ballo in maschera, ispirandosi al nome della rassegna e dove i personaggi rappresentati sono due persone cieche che hanno difficoltà ad orientarsi e di godere la bellezza che li circonda. Insieme esplorano i propri aspetti della cecità, cercano di comprendere quali sono le situazioni che proprio non vogliono vedere e nel frattempo si precludono la possibilità dare luce su aspetti in ombra della propria personalità. Lo definirei – spiega Laura Polise – l’incontro interiore dove non c’è bisogno di sguardi ma c’è una sorta di attrazione magnetica che li avvolge. Non riescono a percepire la loro bellezza esteriore, ma riescono a comunicare con la fisicità di un timido abbraccio una sorta di danza della vita. Si ritrovano disorientati spiazzati, ma nello stesso momento uniti in questo destino circondato da maschere false.

Laura Polise, docente di arte e immagine presso l’Istituto Comprensivo Francesco d’Assisi – Nicola Amore di Sant’ Anastasia, consegue il Diploma di Secondo livello con il massimo dei voti in Arti visive e Discipline dello spettacolo /indirizzo Scenografia nel 2008 presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Nell’ambito del progetto Museum 2003 del regista Renato Carpentieri, realizza l’installazione scenica per la Sala delle cerimonie di Raymond Roussel. Nello stesso anno supera la prova di disegno e risulta idonea nella selezione al corso di scenografia teatrale presso l’Accademia d’Arte e Mestieri del Teatro alla Scala di Milano. Cura le scene per lo spettacolo I Cavalieri di Aristofane, regia di Fabio Cocifoglia, presentato al festival i Pare Nderkombetar al teatro di Butrinto in Albania. Espone al palazzo Marigliano a Napoli e cura nel 2009 l’ Installazione festa delle lucerne a Somma Vesuviana. Poliedrica è la sua produzione. I suoi lavori – spiega il curatore dell’iniziativa Luigi Fusco – si articolano attorno alla precipua investigazione sui “fatti” espressivi che investono il genere figurativo, ma, soprattutto, quelli che concernono le componenti tecniche ed esecutive. La speculazione è quindi un imperativo, mentre costante è la propria volontà artistica che si manifesta nella scelta di soggetti formali, armonici e suggestivi al contempo.