Contagio esplode a scuola, sindaco convoca i dirigenti per le terze dosi

ACERRA –

Il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, questo pomeriggio, presso la sede del Comune di Acerra, con l’Assessore alle politiche scolastiche, Milena Petrella, ha convocato una riunione alla quale hanno partecipato i dirigenti didattici (o loro delegati) degli Istituti scolastici di Acerra, al fine di acquisire informazioni relative all’andamento della pandemia tra la popolazione scolastica e per pianificare gli interventi e le attività, alla luce delle direttive ministeriali e regionali di contenimento del rischio sanitario da Covid-19.

Nel corso della riunione di coordinamento i dirigenti o i loro delegati hanno illustrato i risultati delle loro attività e delle applicazioni delle indicazioni istituzionali per il contrasto attivo alla pandemia, chiarendo che non sono mancati casi di contagi Covid tra gli alunni, situazioni – a detta dei dirigenti – ritenute specifiche e legate a cluster familiari, che però non hanno causato gravi disagi all’interno delle scuola. Nella valutazione complessiva effettuata dal coordinamento tra dirigenti e amministrazione comunale ampio spazio è stato dato alle misure di contenimento dal Covid-19 messo in atto dalle scuole, nonché alle misure di distanziamento applicate e all’importanza di proseguire con la campagna di vaccinazione sul territorio.

Pertanto, la riunione di coordinamento, sulla base della situazione epidemiologica rilevata sulla platea scolastica, si è conclusa ritenendo valide le strategie di contenimento della pandemia attivate negli istituti scolastici, invocando un’accelerazione sulla terza dose, nelle fasce di popolazione fragili e nel personale scolastico, completando il ciclo vaccinale, ma anche seguendo le raccomandazioni generali quali: tenersi aggiornati sulla diffusione della pandemia da fonti ufficiali, lavarsi spesso le mani, mantenere una distanza interpersonale e usare sempre la mascherina o le altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.