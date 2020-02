Dalla segreteria del Pd di Somma Vesuviana riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Somma Vesuviana, in considerazione delle indagini in corso, relativamente alle scorse Amministrative del 2017, auspica che al più presto sia fatta chiarezza su quanto accaduto su presunti voti di scambio. Il Partito Democratico costituirà sempre un presidio di legalità contro ogni operazione che tende a svilire ogni processo democratico. Riaffermiamo con forza il valore di un impegno autentico e coraggioso, dove per coraggio s’tende la capacità di svolgere la propria funzione di Partito senza condizionamenti e senza deroghe dal rigoroso rispetto della legge.

Il PD di Somma Vesuviana proseguirà la sua battaglia per rendere il nostro territorio autenticamente Democratico e dedito esclusivamente all’interesse pubblico. Per noi la legalità resta un valore non negoziabile.