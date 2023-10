Somma Vesuviana, il consigliere Rianna scrive al Prefetto: “Nessuno mi metterà il bavaglio”

Riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione del consigliere Salvatore Rianna, che ha indirizzato una nota al Prefetto di Napoli, chiedendo di essere convocato nell’immediato insieme al rappresentante del sindacato e alla segretaria del Comune di Somma Vesuviana.

Di seguito le dichiarazioni del consigliere Salvatore Rianna

“Ho avuto modo di leggere una nota a firma del segretario di un sindacato provinciale che vorrebbe insegnare, ad un consigliere comunale, quando come e dove possa esercitare il suo diritto di critica rispetto alle inadempienze del responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Somma Vesuviana. Alla luce di ciò intendo esternare, con sdegno, non solo il tentativo di mettere il bavaglio ad un consigliere comunale che, per mandato popolare, deve e può far rilevare l’inadeguatezza di chi ha costretto il sottoscritto a rivolgersi all’Anac per far rispettare le norme, ma anche il tentativo di calpestare democrazia e diritto di espressione”.