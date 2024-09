Somma Vesuviana, edilizia scolastica, il Consigliere Coppola chiede la convocazione di un Consiglio Comunale

Somma Vesuviana. Il Consigliere Antonio Coppola ha chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale all’interno del quale discutere in merito all’istituzione di commissioni speciali di indagine in materia di edilizia scolastica.

Nella giornata del 2 Settembre il Consigliere di opposizione Antonio Coppola ha inoltrato la richiesta di convocazione di una seduta del Consiglio Comunale attraverso cui avviare un dibattito con la maggioranza e arrivare all’individuazione delle responsabilità nell’ambito di alcune problematiche che ancora non trovano soluzione, in particolare in merito ai lavori pubblici nel settore dell’edilizia scolastica. Secondo Coppola, tra i punti all’ordine del giorno, è necessario inserire l’istituzione di una commissione speciale in merito alla ristrutturazione della scuola elementare ex Bertona, con particolare riguardo alle questioni tecniche e contabili.

I punti all’ordine del giorno.

Inoltre, al centro della discussione nella seduta del consiglio comunale si dovrebbe discutere relativamente all’istituzione di una commissione speciale in merito agli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola Arfe’ , della realizzazione di un parco pubblico e della scuola materna in Via Giulio Cesare. Il Consigliere chiede anche di ottenere la possibilità di aprire tutte le sedute delle suddette commissioni anche ai dirigenti scolastici, ai genitori degli alunni e tutti i cittadini interessati a conoscere la verità dei fatti.

Le dichiarazioni di Coppola.

Queste le parole di Coppola rivolte a tutti i consiglieri e attraverso cui esprime il fine della richiesta di convocazione di questo Consiglio Comunale: “Il mio obiettivo, credo comune a tutti, è quello di sensibilizzare il Consiglio Comunale ad una maggiore attenzione sull’accertamento delle responsabilità, a qualsiasi livello esse appartengano, per cui mi rivolgo a tutti voi certo che possiate condividere la allegata richiesta di istituzioni di commissioni speciali e di indagine, prima fra tutte – visto l’imminente inizio dell’anno scolastico – quella relativa alla scuola elementare ex Bertona, al plesso Arfè di via Roma e alla scuola materna di via Giulio Cesare. La città, le famiglie degli alunni hanno il diritto di conoscere la verità e di poter scientemente valutare la ricaduta delle scelte di chi governa ed amministra”.