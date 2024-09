Centauro perde controllo del mezzo e travolge auto in sosta: morto sul colpo

Ieri sera Castellammare di Stabia è sprofondata nello shock più totale per un tragico incidente in cui è purtroppo morto un uomo.

Era una serata tranquilla in via Tavernola, quando all’improvviso un centauro ha perso il controllo della moto su cui viaggiava e si è schiantato contro delle auto in sosta, per poi colpire anche alcuni tavoli e sedie di una paninoteca. Il proprietario del locale che si trovava lì seduto si dice anche sconvolto per la scena: ha raccontato di essersi scansato di poco per evitare di essere travolto dalla moto che non accennava a fermarsi.

Il 39enne di Gragnano, purtroppo, è deceduto immediatamente a causa del forte impatto sull’asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi arrivati poco dopo, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante la gravità dell’incidente, non sono stati riportati altri feriti. I residenti della zona sono però ancora sotto shock per la scena a cui hanno dovuto assistere.

Al momento, sono ancora in corso le indagini per capire il motivo del sinistro; non è ancora chiaro perché l’uomo abbia perso il controllo del mezzo a due ruote nonostante viaggiasse a una velocità moderata.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno immediatamente effettuato il sopralluogo per cercare tracce visibili sull’asfalto e ricostruire la dinamica.