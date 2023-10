Somma Vesuviana, nasce la Casa Socialista

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Nasce a Somma Vesuviana la Casa Socialista. Grazie all’incontro dei dirigenti e militanti della locale sezione del Psi e del gruppo politico Unità Socialista, comincerà un lungo e proficuo percorso di idee, di concretezza e di riformismo. “Somma necessitava della nascita di un laboratorio politico Socialista. Il nostro impegno è il nostro costate interesse per il territorio e per i cittadini non poteva che riunire tutti coloro che hanno un animo socialista. Il progetto che porteremo avanti con L’unione Socialista sarà sicuramente propositivo e costruttivo, ma soprattutto improntato a dare una nuova visione politica.” dichiara Maria Pangiroli, segretario del PSI. Aggiunge Antonio Iossa, segretario dell’Unione Socialista “Dobbiamo restituire, appunto una casa ai tanti cittadini che si sentono socialisti che, pur nelle diverse esperienze passate, vogliono esserlo sotto un unico progetto. Siamo orgogliosi di iniziare con il PSI questo percorso che sicuramente ci porterà lontano. Colgo l’occasione” prosegue Antonio Iossa “di ringraziare tutto il neo direttivo dell’Unione Socialista con i quali affronteremo con passione questa avventura.” Concludono i due segreti con l’obiettivo comune di una Città come laboratorio politico socialista, per ritornare ad essere protagonisti e a contare su un nuovo umanesimo civico e riformista, fatto di analisi dei tanti problemi che attanagliano la nostra Città e di proposte concrete. Siamo convinti che il nostro impegno, il nostro appello, le nostre idee daranno vita ad una serie di iniziative locali e non solo, attorno alle quali costruire una forte coalizione libera e vincente per il futuro di Somma.

Avanti!