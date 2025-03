Somma Vesuviana, cambiano gli orari della ŹTL al Casamale

Riceviamo dall’ ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana e pubblichiamo.

Mauro Polliere, assessore alla mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Partiranno azioni di decoro e arredo urbano al Borgo del Casamale e recupero del parcheggio Bipiano di Via Torre. Dall’1 Aprile nuovi orari per la ZTL. Il Sabato la Zona a Traffico Limitato entrerà in vigore la sera, dalle ore 19 e fino alle ore 5 del mattino seguente. Tutte le sere la ZTL non inizierà alle ore 17 ma dalle ore 19”.

Come avevo preannunciato, nei giorni scorsi, sarebbe stata pubblicata la gara per quanto riguarda la gestione del parcheggio bipiano di via Torre. In settimana sarà pubblicata la gara. C’è stata la riunione di tutti gli assessori e abbiamo programmato interventi di decoro urbano al Borgo Antico ed è stato affrontato anche il tema del Servizio di igiene ed ecologia. La Zona a Traffico Limitato è confermata ma dall’1 Aprile partirà una nuova ZTL con orari differenti. La ZTl non partirà più dalle ore 17, ma partirà dalle ore 19 e non terminerà alle ore 6 del mattino seguente ma alle ore 5 del mattino seguente. Il Sabato la ZTL entrerà in vigore dalle ore 19 e non andrà in vigore la mattina. La Domenica e nei festivi, durante l’anno, la Zona a Traffico Limitato sarà attiva dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 19 alle ore 5 del mattino seguente. La ZTL sarà attiva anche quando si svolgeranno eventi. L’impegno di tutta la giunta e di tutta l’Amministrazione guidata, dal sindaco Salvatore Di Sarno è quello di valorizzare il Borgo”. Lo ha affermato Mauro Polliere, Assessore alla Mobilità e Vice Sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.