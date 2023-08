Somma Vesuviana, approvato il progetto per la nuova scuola di S. M. del Pozzo

Riceviamo e pubblichiamo:

Approvato il progetto definitivo per la nuova scuola in località Santa Maria del Pozzo, a A Somma Vesuviana, nel napoletano.

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Approvato il progetto definitivo per la nuova scuola in località Santa Maria del Pozzo. Approvato anche il finanziamento di ben 6.500.000 euro. I nostri bambini avranno una scuola nuova, moderna, dotata di tutte le infrastrutture innovative. Una scuola con ambienti belli. La mia Amministrazione investe soprattutto in sicurezza idrogeologica del territorio e scuola”.

“Una grande notizia per Somma Vesuviana. E’ stato definitivamente approvato il progetto per la realizzazione della nuova scuola in località Santa Maria del Pozzo. E’ stato approvato anche il finanziamento. Abbiamo approvato in giunta il progetto definitivo che prevede l’abbattimento dell’attuale plesso e la realizzazione del nuovo plesso nello stesso luogo. Si tratta di un progetto di Ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico del Terzo Circolo Didattico ex Bertona. Un progetto di ben 6.500.000 euro! Di cui 4.161.795 euro a carico del Ministero dell’Istruzione, ben 416.179,50 euro di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e 980.000,00 a carico del Comune, mentre 1.039.486,75 sarà contributo GSE. Daremo ai nostri bambini una scuola nuova, bella, dotata della migliore tecnologia, senza barriere architettoniche e con nuove infrastrutture sportive come il campo di basket, fruibile anche ai cittadini”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

