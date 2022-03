Somma, a S.M a Castello la presentazione dell’associazione “Tutela dei Riti del Monte Somma”

L’evento si terrà Sabato 2 Aprile alle ore 16,00 nello spazio esterno al Santuario di Maria SS. Di Castello- Somma Vesuviana

Tutto pronto per la presentazione dell’associazione “TUTELA DEI RITI DEL MONTE SOMMA”, costituita nell’anno 2020. Manifestazione che non ha potuto aver luogo finora causa pandemia Covid 19 ed i conseguenti decreti governativi emanati in stato di emergenza.

L’Associazione nasce dal sentimento comune dei molti devoti e appassionati, membri della quasi totalità delle Paranze di Somma Vesuviana, maturi ormai nella voglia di creare una realtà associativa unica, fortemente dedita alla tutela e valorizzazione dei Riti delle Feste della Montagna, che iniziano dal Sabato dei Fuochi (primo sabato dopo Pasqua) e terminano col Tre della Croce (tre maggio). L’Associazione inoltre si propone di ottimizzare la comunicazione fra le Paranze, e fra queste e gli enti pubblici e privati.

Per perseguire questi scopi il gruppo si propone di realizzare, sotto un unico cartellone, iniziative culturali, tradizionali, ambientali e turistiche, durante tutto l’arco dell’anno e tutte mirate allo scopo principale di conservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale. Il quale, va ricordato, costituisce un unicum, peculiare del nostro territorio, e perciò va difeso dall’aggressione banalizzante della globalizzazione.

L’Associazione “Tutela dei Riti del Monte Somma” è quindi attualmente costituita dai membri delle Paranze che credono in questo progetto. Altresì, facendo dell’inclusività un carattere fondante, possono aderire al gruppo altre organizzazioni, enti e persone fisiche che si rivedono nello Statuto e si impegnano, insieme alle Paranze, al rispetto sacrale del Rito “Festa delle Montagna” ed alla salvaguardia del Monte Somma, nel suo complesso ambientale e culturale.

Va da sé che l’Associazione “Tutela dei Riti del Monte Somma” non si propone come alternativa alle Paranze oppure ad altre realtà aggregative o singoli amanti delle tradizioni e della Festa della Montagna: Tutti mantengono la propria identità, ed ognuno, nella sua peculiarità, contribuisce allo scopo principale.

Associazione Tutela dei Riti del Monte Somma