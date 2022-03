Somma Vesuviana, l’addio a Francesco Barra e il ricordo degli amici

Sindacalista della UILM (Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici) in Campania, Francesco Barra fu esponente del Partito Socialista Italiano, che lasciò nel 1993 per dare vita a Rinascita Socialista, formazione che partecipò all’epoca alla coalizione dei Progressisti in vista delle elezioni politiche del 1994. Il ricordo dei proff. Ciro Raia e Domenico Parisi.

Nell’occasione Barra fu candidato al Senato in Campania, venendo eletto nel collegio uninominale di Pomigliano d’Arco. Risulta uno degli unici due esponenti di RS (l’altro è il deputato Vincenzo Mattina) in Parlamento. Nell’autunno 1994, con tutta RS, aderì alla Federazione Laburista.

Consigliere regionale della Campania dal 1990 al 1994. Alle elezioni politiche del 1996 fu candidato per L’Ulivo alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Nola, non risultando eletto. Nel 1998, come il resto della Federazione Laburista, partecipò alla nascita dei Democratici di sinistra. Nel febbraio 2002, fu nominato membro del Cda della società Napoli Servizi, che gestiva la pulizia dei servizi interni comunali partenopei. Dal novembre 2019,infine, fu coordinatore regionale campano del movimento Socialismo del XXI Secolo.

La scomparsa di Ciccio Barra – afferma il prof. Ciro Raia, presidente ANPI Provinciale – provoca un ulteriore srolotamento della pellicola della nostra vita. Siamo stati giovani insieme, iscritti alla Fgsi, cresciuti tra la sede giovanile di via Angrisani e quella del Partito Socialista di Piazza 3 Novembre. Anche quando Ciccio ha avuto incarichi nazionali, nel sindacato e nella politica, non ci siamo mai persi di vista ed abbiamo continuato a lottare – ciascuno con i propri mezzi – per il superamento delle diseguaglianze sociali. L’ultima volta che ci siamo visti è stata a dicembre scorso, quando – presente Giorgio Benvenuto – è stato ricordato Francesco De Martino. Si vedeva che era sofferente. Nel salutarci, gli riproposi quel progetto che avevamo immaginato all’atto dell’inaugurazione dell’AdA: far diventare Somma Vesuviana una sede di una Libera Università Vesuviana. Mi disse che non aveva dimenticato e che non avremmo dovuto perdere altro tempo.Oggi, soprattutto in memoria di Ciccio, non possiamo perdere altro tempo!

Il caro amico e compagno Ciccio – continua il prof. Domenico Parisi, membro ADA Somma Vesuviana – lo ricorderemo sempre con affetto e gratitudine per la grande disponibilità umana e per il generoso impegno profuso nelle numerose lotte per il riscatto e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori; prima come segretario organizzativo della FLM Campania, poi come consigliere regionale e, successivamente, come senatore della Repubblica. Raggiunta l’età pensionistica non ha tirato i remi in barca; ma ha messo la sua competenza al servizio della UIL Pensionati, sobbarcandosi, ancora una volta, il faticoso lavoro di segretario organizzativo per la Campania collaborando con la Federazione Nazionale alla completa riorganizzazione della struttura regionale. Negli ultimi anni della sua vita si è dedicato completamente alla sua zona di origine organizzando la Struttura Territoriale della UIL zona Vesuviana. Per assistere la popolazione anziana e fornire tutto il supporto necessario, ha fondando l’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) di Somma Vesuviana presso la quale tutti, ancora oggi, possono ricevere gratuita assistenza. Lascia in noi tutti un vuoto incolmabile che proveremo a lenire con l’impegno a continuare la sua opera!