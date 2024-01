Somma Vesuviana, al via i lavori di riqualificazione dell’area Via Marigliano – Via San Sossio con fondi PNRR. 

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Iniziano i lavori per la Rigenerazione dell’area Via Marigliano – Via San Sossio con fondi PNRR.

Con fondi del PNRR a Somma Vesuviana il Parco Urbano con riqualificazione dell’Alveo Borbonico anche per passeggiate e sport. Iniziano i lavori per la realizzazione della Nuova Area Mercatale, nella zona di Via Marigliano un nuovo parcheggio ma anche aree verdi. La nuova area mercatale avrà anche una copertura in metallo, la cui parte superiore sarà un giardino con piante tipiche locali, uno spazio da vivere anche con lo svolgimento di eventi.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana : “Oggi abbiamo firmato gli ultimi adempimenti. Partono i lavori per la realizzazione del Parco Urbano tra via Marigliano e San Sossio con riqualificazione dell’Alveo borbonico, la realizzazione di spazi verdi per passeggiate e sport, con nuovo Mastro Mercato e parcheggio. Il tutto con i fondi del PNRR”.

“Oggi firmati gli ultimi adempimenti. Partono i lavori per la realizzazione del Parco Urbano con nuova Area Mercatale tra Via Marigliano e San Sossio. Nascerà dunque un Parco Urbano di quartiere attivo in qualsiasi momento. Sarà un luogo per grandi eventi ma allo stesso tempo vedrà anche la presenza di una nuova area mercatale con una copertura in metallo, la cui parte superiore ospiterà piante tipiche del territorio. Anche l’Alveo Borbonico verrà valorizzato e riqualificato divenendo, lungo i camminamenti laterali, anche spazio per lo sport all’aria aperta e per passeggiate. Allo stesso tempo avremo un ponte pedonale che collegherà Via Marigliano alla nuova Area Mercatale. Il progetto nasce dalla volontà di riqualificare una grande area pubblica sita all’interno del Comune di Somma Vesuviana, attualmente utilizzata con cadenza settimanale per il mercato comunale. Pertanto si vuole riqualificare l’intera area di quello che è il Mastro Mercato con l’obiettivo di creare un parco urbano di quartiere attivo in qualsiasi momento della giornata, individuando al proprio interno una copertura leggera che permetta di continuare ad ospitare il mercato comunale, ma che possa divenire, all’occorrenza, anche un luogo per grandi eventi. Ad esempio andremo a realizzare un accesso anche da Via Marigliano che è sicuramente un’arteria importante per il Comune. Si prevede una valorizzazione del Summae Vesuvio da sfondo al Parco Urbano, delle Griglie Borboniche, dunque degli alvei. Il progetto vede la realizzazione della copertura sopracitata che si configura come una grande pergola con struttura metallica al di sopra della quale è prevista la presenza di vegetazione quali glicine e altri elementi naturali tipici della zona ed elementi tessili. Tale copertura potrà essere utilizzata sia a cadenza settimanale come mercato comunale, ma anche per grandi eventi quali mostre all’aperto, concerti. Pertanto è un’area di grande potenzialità e dalle diverse destinazioni d’uso. Sarà dunque essenziale il recupero dell’alveo dei Leoni. Il progetto quindi, in un discorso più generale, prevede una riqualificazione dell’alveo in modo che diventi un luogo di passeggiata e di sport. Verrà realizzato anche il parcheggio. Ringrazio l’architetto Giuseppe Schiattarella, Responsabile P.O.4 Lavori Pubblici”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.