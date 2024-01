Sant’Anastasia, un convegno sull’antisemitismo con l’ANPI locale

L’ANPI Caduti della Flobert di Sant’ Anastasia, in collaborazione con l’ Archivio storico cittadino di Somma Vesuviana, ha organizzato un convegno dal titolo: Dialoghi intorno all’antisemitismo.

L’ evento, che si terrà venerdì 26 dicembre 2024 a partire dalle ore 17:00 nell’ Auditorium Federica Cerciello in via Madre Teresa di Calcutta (angolo tra Chiesa S. M. la Nova e uffici comunali), vedrà la presenza di autorevoli relatori: la prof.ssa e poetessa Suzana Glavas, docente di lingua croata all’Università Orientale di Napoli; il dott. Giuseppe Mosca, ricercatore e cultore della storia del Novecento; il prof. Aniello Parma, storico del Diritto all’ Università di Benevento. Nell’occasione il M° Claudio Cecere accompagnerà con la chitarra alcune letture di poesie della prof.ssa Glavas.

La Giornata della Memoria – spiega il presidente ANPI Maria Elena Capuano – non è un momento solo per ricordare, ma per comprendere e agire attivamente per ribadire il nostro rifiuto di ogni genocidio, oggi più che mai attuale. Il nostro progetto, che sentiamo forte come un desiderio, è quello di poter far rete con tutto il nostro territorio in sintonia con gli insegnamenti e i valori dell’ANPI. Sarei felice se a questo momento ci fosse una forte presenza di spettatori, soprattutto giovani, per prendere parte a quest’ importante occasione di dialogo e confronto. Il dott. Giuseppe Mosca, che ha dedicato la sua vita ad uno studio approfondito sull’Olocausto, per l’occasione, come tutti gli anni, ha voluto fornire la sua testimonianza con una sua ammirevole poesia che riassume il senso più profondo della Giornata della Memoria: All’ombra dell’Olocausto/ vecchie e nuove zone grigie,/ la nera fuliggine di chi è passato dai camini,/il bianco è gelida neve/ che si fonde con la falsa estate./ All’ ombra dell’Olocausto scorrono i nomi,/Anne, Elie, Primo, Jean, Jorge, Shlomo;/laddove la storia coincide con memoria,/il racconto è la vendetta, /Tacere o parlare? Meglio raccontare;/Gli ultimi sopravvissuti misurano il breve tempo rimasto,/domani quei testimoni saremo noi…Un evento da non perdere.