Cose più intelligenti degli esseri viventi, D’Antò al Senato per la sfida dell’IA alla storia

Senato della Repubblica, Espedito D’Antò: “Per la prima volta nella storia le cose saranno più intelligenti degli esseri viventi”

È stato presentato nella prestigiosa sala Koch al Senato della Repubblica il convegno sull’Intelligenza Artificiale su iniziativa del Sen. Lucio Malan Presidente del gruppo FDI Senato, moderato da Espedito D’Antò Presidente del Polo Abilità Digitali e con la presenza di relatori autorevoli come il politologo statunitense George Guido Lombardi che ha fin da subito sottolineato l’importanza di non sottovalutare le nuove tecnologie soprattutto nella parte della burocrazia perché leggi fluide e flessibili possono favorire il progresso.

IL convegno è stato molto partecipato ed ha fornito spunti molto interessanti sul tema dell’innovazione: “Per la prima volta nella storia l’uomo non è più l’unica specie intelligente e deve far riflettere il fatto che molto probabilmente le cose saranno più intelligenti di noi. – dichiara Espedito D’Antò- La strada da percorrere è quella dell’Umanesimo Digitale ossia mettere sempre l’uomo al centro del processo di innovazione, ed oggi più che mai c’è una grande necessità di ritrovare tutte quelle attività che favoriscono il processo creativo della mente umana al fine di essere sempre noi protagonisti del cambiamento. Non sarà la AI a sostituire l’uomo, ma sarà un altro umano che avrà imparato ad utilizzare l’AI” L’evento ha visto diverse proiezioni e collegamenti che sono stati gestiti brillantemente dal Marco e Raffaele della “Startech”