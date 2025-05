Somma Vesuviana, il Vicecomandante Gennaro Vitagliano è ora Maggiore della Municipale

Somma Vesuviana. Il Vicecomandante Gennaro Vitagliano ottiene il conferimento del grado di Maggiore della Polizia Municipale.

Con una determina dello scorso 05 maggio, l’Amministrazione comunale di Somma Vesuviana ha attribuito a Gennaro Vitagliano, già Vicecomandante della Polizia Municipale, la carica di Maggiore. In risposta alla crescente esigenza di garantire efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa, il Comune di Somma Vesuviana ha avviato una riorganizzazione interna del Corpo di Polizia Municipale, culminata con il conferimento del grado di Maggiore a Vitagliano.

La riorganizzazione della Unità Operativa di Polizia Municipale si è resa necessaria anche a causa della costante carenza di organico: secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Campania 12/2003, il fabbisogno teorico è di 58 unità, a fronte delle sole 16 attualmente in servizio. In questo contesto, la promozione di Vitagliano si inserisce come parte di un piano di ristrutturazione interna volto a ottimizzare le risorse disponibili e migliorare il funzionamento del Corpo.

La nomina, si legge nella determina, è motivata anche dal riconoscimento delle doti professionali del Capitano Vitagliano, che “si è finora distinto per competenza, serietà, affidabilità e rigore”, qualità che hanno reso particolarmente lodevole il suo operato. Infatti, oltre al profilo professionale e alla lunga esperienza all’interno del Corpo, la nomina premia anche il costante impegno di Vitagliano sul territorio.

Ora il Maggiore potrà fregiarsi del distintivo di grado 1 Stella con Torre. Il provvedimento, adottato in conformità con l’art. 5 del regolamento, specifica che il distintivo assegnato ha esclusivamente funzione ordinativa all’interno dell’organico e non comporta variazioni giuridiche né economiche per il dipendente.