Somma Vesuviana, l’Istituto Montessori si prepara per “La Vendemmia della Pace”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Nel cuore dell’autunno, la comunità Montessoriana si prepara per un evento unico e significativo: “La Vendemmia della Pace”. Questa iniziativa non è solo un momento di raccolta delle uve, ma un’opportunità educativa che permette agli studenti di immergersi completamente nella tradizione e nella scienza della vendemmia e della vinificazione.

Organizzato sotto il progetto didattico “L’autunno e i suoi colori”, coordinato dal Prof. Antonio Auricchio, l’evento coinvolge gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. I più piccoli esplorano la bellezza della natura e imparano i ritmi delle stagioni, mentre i più grandi affrontano il concetto di vendemmia sostenibile, fondamentale per preservare l’ambiente e migliorare la qualità del vino.

Un’Esperienza Sensoriale e Didattica

L’esperienza della vendemmia non si limita alla raccolta delle uve. Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare attivamente a ogni fase del processo, dal momento ideale per la raccolta fino alla creazione del vino. Attraverso attività pratiche come la pigiatura dell’uva con i piedi e la fermentazione, i ragazzi non solo imparano la terminologia specifica legata alla viticoltura, ma attivano anche tutti e cinque i sensi: vedono, toccano, odorano, assaggiano e ascoltano, comprendendo così l’intero ciclo di trasformazione dell’uva in vino.

Sostenibilità e Rispetto della Natura

La vendemmia sostenibile è al centro di questa esperienza educativa. Gli studenti scoprono l’importanza di pratiche agricole che rispettano la biodiversità e la salute del terreno. Attraverso l’osservazione diretta delle varie tipologie di viti e delle pratiche dell’agricoltura biodinamica, i giovani imparano quali fattori favoriscono o danneggiano le coltivazioni, rafforzando così il legame tra agricoltura e ambiente. noltre, questo evento vuole essere anche un monito per la pace, un segnale contro ogni forma di guerra e violenza. La vendemmia, simbolo di collaborazione e di armonia tra l’uomo e la natura, ci invita a riflettere sull’importanza del rispetto reciproco, della solidarietà e della convivenza pacifica, valori fondamentali per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.

Un Giorno di Gioia e Condivisione

La giornata della vendemmia si apre con filastrocche e presentazioni preparate con entusiasmo dagli studenti. Successivamente, tutti si uniscono nelle attività pratiche nel verde del giardino dell’Istituto, creando non solo vino ma anche legami comunitari e festa con famiglie e insegnanti.

“La Vendemmia della Pace” non è solo un evento didattico, ma una celebrazione della conoscenza, della collaborazione e della cultura Montessoriana. Attraverso quest’esperienza, gli studenti non solo acquisiscono conoscenze pratiche preziose, ma anche un profondo rispetto per la natura e per il lavoro che porta alla creazione di un prodotto così prezioso come il vino.