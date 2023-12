Somma Vesuviana, gli eventi natalizi del Primo Circolo Didattico Raffaele Arfè

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Somma Vesuviana, 17-12-2023

– Il Primo Circolo Didattico Raffaele Arfè di Somma Vesuviana è lieto di annunciare due eventi natalizi straordinari che allieteranno le strade della città il 19 e 20 dicembre e il cui intento è quello di celebrare il periodo che precede le festività natalizie con un messaggio di pace universale, lanciato direttamente dai bambini.

Evento 1: Il Borgo Incantato … seguendo la Stella della Pace



– DATA 19 dicembre 2023

– ORA 17:00

– LUOGO Quartiere medievale Casamale, Somma Vesuviana, Napoli

Il primo evento, “Il Borgo Incantato… seguendo la Stella della Pace“, coinvolgerà circa 500 alunni provenienti dai plessi scolastici di Mercato Vecchio e Gino Auriemma.

Attraverso le pittoresche viuzze del borgo, i bambini daranno vita a veri quadri viventi ispirati alle tradizioni del presepe napoletano.

Palazzi nobiliari, chiese, monumenti ed opere d’arte all’aperto si trasformeranno in uno scenario unico, rappresentato da un percorso progettuale incentrato sulla tematica della pace nel mondo, in un periodo storico particolarmente difficile.

L’iniziativa, per la preparazione, ha attivamente coinvolto le famiglie degli alunni e i residenti dell’antico Quartiere, creando un legame di solidarietà anche con le Associazioni del territorio, Amici del Casamale e Tramandars con le quali il Primo Circolo collabora a livello progettuale.

Questa partecipazione generosa e corale, in particolare del corpo docente, contribuirà alla realizzazione di un evento unico nel suo genere.

La tematica della pace sarà rappresentata attraverso 5 postazioni, illuminate lungo il percorso da diverse stelle, ciascuna raffigurante un elemento significativo per promuovere la pace nel mondo.

Ad ogni postazione, con un intenso momento partecipativo, sarà accesa la stella che simbolicamente vorrà richiamare l’attenzione di tutti sulla attuale e minacciosa questione dei conflitti in atto.

I bambini attraverso canti, poesie, racconti sensibilizzeranno gli adulti auspicando un mondo migliore e senza guerre.

La Chiesa della Collegiata di Santa Maria Maggiore si trasformerà in una volta celeste abitata da piccoli angeli, mentre il succorpo dell’Abside diventerà il suggestivo scenario della Natività, tale da offrire ai piccoli la possibilità di vivere un’esperienza unica.

Gli androni dei palazzi e le corti più suggestive ospiteranno scene con pastorelli, ricamatrici, contadini e altro ancora, generando un crescendo di emozioni che coinvolgerà le famiglie dei bambini, gli abitanti del quartiere con la viva partecipazione gioiosa dei nonni.

Evento 2: Stella Stellina, la Notte Santa si avvicina …

– DATA 20 dicembre 2023

– Ore 17:00

– Luogo: Piazza Vittorio Emanuele III Somma Vesuviana, Napoli

Il secondo evento, intitolato “Stella Stellina, la Notte Santa si Avvicina”, vedrà protagonisti gli allievi del Plesso Capoluogo. Questo evento parallelo, ma con il medesimo filo conduttore della pace nel mondo, coinvolgerà la comunità in una serata magica.

Partirà dal Convento delle Suore Trinitarie di via de Matha, un corteo di bambini muniti di piccole lanterne illuminanti il percorso, i quali canteranno e racconteranno storie di pace. Nella tappa al Largo Giudecca e poi al Convento dei Padri Trinitari, altri alunni si uniranno ai primi e si procederà per via San Pietro fino a raggiungere la scena della Natività in Piazza Vittorio Emanuele III dove il Coro dei Piccoli Cantori accoglierà il corteo cantando suggestive melodie natalizie sotto la volta di un fantastico cielo stellato.

Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Somma Vesuviana e vedranno la partecipazione attiva degli alunni, delle loro famiglie, del coro scolastico dei Piccoli Cantori del Primo Circolo, degli abitanti del territorio. Un plauso particolare va a tutti gli insegnanti che con determinazione, professionalità e abnegazione sono riusciti a realizzare un percorso didattico educativo originale, caratterizzato dalla continua ricerca storica e da testi originali ed inediti che culminerà nei due, singolari eventi.

L’invito a partecipare e vivere insieme l’atmosfera unica di pace e solidarietà che accompagnerà entrambi gli eventi è esteso a tutta la cittadinanza.

La Preside, dr.ssa Maria Di Fiore, a nome di tutto il Primo Circolo Didattico R. Arfè, metterà in evidenza con forza come questo evento costituisca un’opportunità straordinaria per la nostra comunità di unirsi e trasmettere un messaggio di pace in un momento così cruciale per il mondo intero.

