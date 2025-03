Somma senza guida dell’Ambito 22, Comuni in pressing per ufficializzare nuovo coordinatore

SOMMA VESUVIANA – La gestione dell’Ambito 22 è attualmente al centro di un acceso dibattito dopo la perdita del ruolo di coordinamento da parte del Comune di Somma Vesuviana. Diversi comuni appartenenti all’ambito, tra cui San Vitaliano, Marigliano e Brusciano, hanno inviato sollecitazioni ufficiali affinché si proceda rapidamente alla nomina ufficiale del nuovo coordinatore, evitando ritardi nella gestione dei servizi sociali sul territorio. In tal senso è già stata individuata la figura tra i nomi che si sono resi disponibili a ricoprire l’incarico figura quello del dott. Ferrara di San Vitaliano. La sua candidatura è stata accolta positivamente da alcuni rappresentanti istituzionali, che vedono in lui una figura con l’esperienza necessaria per garantire la continuità amministrativa dell’ambito. Tuttavia, ad oggi non è ancora stata presa una decisione ufficiale.

A farsi portavoce di questa urgenza è stato anche il consigliere comunale di Somma Vesuviana, Salvatore Rianna, che ha sollecitato il Settore Servizi Sociali affinché venga ufficializzata al più presto il nuovo responsabile. Il rischio, infatti, è che l’assenza di una guida operativa possa rallentare l’erogazione di servizi essenziali per la comunità.

L’Ambito 22 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le politiche sociali del territorio, e l’assenza di un coordinamento strutturato rischia di compromettere servizi fondamentali per cittadini e famiglie in difficoltà. Per questo motivo, i comuni coinvolti chiedono un’accelerazione nelle procedure di nomina, affinché si possa ristabilire quanto prima una gestione efficiente ed efficace.