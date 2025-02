Somma, Presidente Consulta per la Sicurezza: “Conferenza stampa non attinente ai dettami relativi allo sviluppo economico della città”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

IL Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio del Comune di Somma Vesuviana comunica che in ossequio al comunicato stampa inoltrato alla vostra redazione e pubblicato in data 07 Febbraio 2025 ma non soggettivamente sottoscritto, sono poste in rilievo dallo scrivente una serie di sconcertanti nomenclature anomale ed inesistenti.

La conferenza stampa tenutasi all’interno della Sala Giunta dell’Ente il giorno 07 Febbraio del corrente anno avente oggetto la presentazione di un Calendario è stata ritenuta dallo scrivente e da altri componenti di ambedue le Consulte per nulla attinente ai dettami relativi allo Sviluppo Economico della Città di Somma Vesuviana.

Tra i partecipanti all’evento viene indicato il Sig. Luigi Rea quale Vicepresidente della “Consulta per lo Sviluppo Economico del Territorio e Lavoro” , in tema lo scrivente rammenta che le diciture esatte sono le seguenti : Consulta per lo Sviluppo Economico ed il Lavoro, e Consulta per la Sicurezza del Territorio come rapportato nei regolamenti che lo scrivente provvede ad allegare alla trasmissione email di questa missiva.

Il ruolo da Vicepresidente non è disciplinato dai regolamenti vigenti e dunque non esiste, ma è frutto di pura invenzione, oltre a ciò il Sig. Luigi Rea è componente decretato solo ed esclusivamente dal Decreto Sindacale n◦60 del 17/10/2023 Sicurezza del Territorio, ma non figura nel Decreto n del 17/10/2023 Sviluppo Economico.

Circa i già citati Decreti che lo scrivente provvede ad allegare alla presente, all’interno di essi non figura alcun soggetto avente generalità rispondenti a tale Gennaro Merone, indicato però quale “membro della consulta” nella missiva trasmessa a questa redazione. In breve non esiste alcun Sig. Gennaro Merone Decretato dall’Ente e legittimato a far parte di una o ambedue le consulte.

Non è nelle risultanze dello scrivente notizia di annullamento dei Decreti vigenti sopracitati, i quali avrebbero successivamente conferito al Comune di Somma V. l’onere di riapertura di una Manifestazione d’Interesse la quale a sua volta avrebbe conferito alla intera cittadinanza la possibilità di partecipazione e successivo ed eventuale Decreto di nomina di Titolare d’Incarico Politico/Componente di Consulta per i soggetti selezionati.

Dalla data del giorno Venerdi 25/10/2024 relativa alla convocazione antecedente al periodo di malattia per intervento chirurgico emanata dallo scrivente, alla data del giorno Giovedi 06/02/2024 (data dell’ultima convocazione emessa dallo scrivente) non risulta negli ordini del giorno che il Consiglio Comunale abbia deliberato regolamenti ex novo a favore delle Consulte Comunali, i quali a loro volta avrebbero conferito al Presidente della Consulta per lo Sviluppo Economico e il Lavoro poteri di nomine ad personam.

Dunque all’Uopo lo scrivente chiede all’Ente chi sia effettivamente il Sig. Gennaro Merone ed in che modo sia stato legittimato dall’Ente medesimo, visto che viene indicato consultore a mezzo stampa. Nella parte finale del Calendario presentato in sala Giunta viene indicato con tale dicitura : “Membro Pres. Del Gruppo Lavoro Welfare” Per concludere questo stralcio lo scrivente pone d’Uopo i seguenti interrogativi al Sindaco Dott, Salvatore Di Sarno :

– il Signor Gennaro Merone è effettivamente un componente di una delle Consulte ?

– In caso di assenso affermativo, il Merone in che modo sarebbe stato legittimato ?

– E’ stato per caso emesso un Decreto Sindacale contra legem a favore del Merone ?

– La Consulta per lo Sviluppo Economico avrebbe presumibilmente provveduto di propria iniziativa a legittimare terzi senza l’assenso del Sindaco atto a riaprire Manifestazioni d’Interesse a favore della cittadinanza interessata, e senza notiziare il Consiglio Comunale ?

Nella parte finale del già citato Calendario vi sono rapportate le effigi grafologiche di n◦4 Aziende di cui tre sicuramente territoriali, le quali avrebbero presumibilmente sponsorizzato l’iniziativa a quanto pare con esborsi economici. In favore delle suddette sarebbero state rilasciate regolari ricevute fiscali ? E chi sia eventualmente il mittente, il Comune di Somma V. avente partita iva n◦02591571217 oppure diversamente chi abbia fatturato la sponsorizzazione dell’evento ?L’azienda realizzatrice del Calendario a chi dunque fatturerà il lavoro già consegnato ?

Una tesi contraria all’analisi degli interrogativi posti in essere non sarebbe accettabile, poiché perché mai avrebbero dovuto comparire solo quattro aziende in luogo di numerose attività commerciali presenti sul territorio ?

Dato la comparsa di solo quattro aziende in luogo di altre è ragionevole supporre che abbiano pagato, e che dunque le dichiarazioni rese dal Presidente della Consulta per lo Sviluppo Economico e il Lavoro del Comune di Somma V. tale Armando Maglionecorrispondano al falso, circa la dichiarazione resa a mezzo stampa rapportante l’autofinanziamento dell’evento a totale carico economico della Consulta medesima.

Lo scrivente ragionevolmente sente di dover assolvere il Sindaco di Somma Vesuviana da ogni responsabilità in merito, in quanto il primo cittadino ha sempre mostrato disinteresse circa le attività delle Consulte, e dunque non è affatto assennato pensare che il Sott’ufficiale della Guardia di Finanza Dott. Salvatore Di Sarno potesse permettere il disastroso decorso di quanto sin’ora narrato dallo scrivente.

Lo scrivente ritiene di dover equamente rimarcare che la probità e l’onestà del Sindaco Dott. Salvatore di Sarno non siano in discussione in ossequio ai fatti occorsi, certamente contraddistinti da gravami imbarazzanti, con l’ausilio di dissennate condotte poste in essere da soggetti di dubbia moralità.

Piuttosto in capo al Sindaco lo scrivente pone d’uopo la critica di carattere amministrativo quando attraverso numerose missive indirizzate ad egli via email (mediante il suo delegato Dott.ssa Emanuela Allocca P.O. n.1 Affari Generali) aveva chiesto di l’adozione necessaria e tempestiva di provvedimenti interventistici atti ad arginare quanto ad horas di inquietante manifestatosi.

Lo scrivente critica il Sindaco anche per non aver dato sin’ora adito alle Politiche da mettere in essere attraverso suggerimenti pubblicati proprio su questa testata tempo addietro.

Lo scrivente conclude rammentando che le Consulte sono organi collegiali prive di poteri monocratici, e che dunque non possono approvare alcun progetto, ma soltanto suggerire all’Ente le Politiche da adottare. Nel caso in cui intraprendano iniziative propositive, l’avallo eventuale è da trasmettere al Consiglio Comunaledeterrente del potere di delibera.

Si richiede all’Ente la revoca dei Decreti nei riguardi dei responsabili di questo scempio con cortese sollecitudine, con il mero fine di evitare ulteriore imbarazzi alla Comunità di Somma Vesuviana perpetuati per mano diavventurieri privi di disciplina e competenze.

Si ringrazia per la cortese attenzione, l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.



Il Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio

Pellegrino Moccia (detto Pietro)