Somma, Onda Bianca: “Pronti a sottoscrivere la mozione per la pace per Gaza”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

La lista civica onda bianca rappresentata dal proprio consigliere comunale avv. Giovanni Bianco accoglie con favore la proposta formulata dalla forza politica extraconsiliare la città cambia ed è pronta a sottoscrivere la mozione per la pace per Gaza ed a portarla in consiglio comunale. Un tema così importante non può non essere messo al centro dell’attenzione ad ogni livello politico, sociale e culturale.