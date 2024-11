Somma, Dema: incontro fissato in Prefettura per i lavoratori sul futuro occupazionale

Somma Vesuviana. Giornata di protesta alla Dema. Cinque dipendenti sul tetto in attesa di una data per un incontro con le istituzioni, al fine di ottenere garanzie per il loro futuro lavorativo e la continuità occupazionale.

Giornata di protesta per i lavoratori dello stabilimento Dema di Somma Vesuviana. Nelle scorse ore cinque dipendenti hanno raggiunto il tetto della struttura come segno di dissenso verso la mancanza di risposte concrete da parte dell’azienda e delle istituzioni in merito alla crisi aziendale. Inoltre, il 31 dicembre prossimo scadrà la cassa integrazione. Dunque, gli operai hanno chiesto, con determinazione, un incontro con il Ministero per discutere delle loro sorti e conoscere se vi siano piani per la tutela occupazionale.

Dopo diverse ore di trattativa tra le forze dell’ordine e i manifestanti, è stato fissato un incontro presso la Prefettura di Napoli. La riunione si terrà il 26 novembre alle ore 16:00 nella Sala Tonda della Prefettura, e rappresentanti qualificati delle organizzazioni sindacali sono stati invitati a partecipare. Inoltre, il 10 dicembre prossimo si terrà un incontro decisivo al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) per cercare di trovare una soluzione definitiva alla difficile situazione. Con l’arrivo della risposta da parte delle istituzioni, i lavoratori sono scesi dal tetto ponendo fine alla protesta.