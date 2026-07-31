Somma, dal Casamale Summer Fest un contributo per il borgo con il progetto “Porta dopo Porta”

Riceviamo e pubblichiamo

Sono passati una ventina di giorni dalla fine del Casamale Summer Fest, un evento che ancora oggi ricordiamo con tanta gioia ed orgoglio. Da anni siamo attivi sul territorio con costanza e consapevolezza e un obiettivo comune: arricchire il posto in cui viviamo facendo arte e cultura, restituire al Borgo tutto quello che ci ha dato e continua a farlo.

Per questo motivo, anche grazie al sostegno e alla partecipazione attiva di chi ha fortemente creduto all’ evento, quest’anno il Casamale Summer Fest ha scelto di destinare un contributo economico nel progetto “Porta dopo porta” ideato dalle associazioni Amici del Casamale e Tramandars che ha come obiettivo il recupero e la valorizzazione dei portali storici del Borgo Casamale ed ha avuto come primo protagonista il portone di palazzo Sirico in via Botteghe.

Lasciare e restituire sempre al territorio è lo stimolo che ci spinge ad andare avanti sempre, anche quando le risorse sono poche, rappresenta per noi una missione e forse anche la cosa che ci tiene uniti. Grazie a tutti e tutte, a Settembre si ripartirà con la nostra programmazione all’Hubside, vi aspettiamo!