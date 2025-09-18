Somma, all’Istituto Montessori la “Festa dei Colori e dei Sorrisi”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

All’Istituto Montessori la “Festa dei Colori e dei Sorrisi”.

Un nuovo anno scolastico all’insegna dell’accoglienza e della gioia.

Giovedì 18 settembre 2025, alle ore 10.00, presso la scuola dell’Infanzia ,la scuola Primaria e secondaria di I e II grado, si è tenuta la “Festa dei Colori e dei Sorrisi – Insieme per un Nuovo Inizio”, un appuntamento speciale pensato per dare il via al nuovo anno scolastico.

L’iniziativa, fortemente voluta dal corpo docente e dal coordinatore delle attività educative e didattiche, prof. Antonio Auricchio, è nata come momento di accoglienza rivolto ai bambini e alle loro famiglie.

La festa non ha rappresentato soltanto un’occasione di incontro, ma ha assunto un significato profondo: quello di un rituale festoso che ha comunicato e trasmesso ai più piccoli la gioia di far parte di una comunità scolastica che li ha accolti, riconoscendo la loro presenza come una preziosa risorsa per tutti.

Attraverso colori, sorrisi e momenti condivisi, la scuola ha avviato il nuovo percorso didattico in un clima di serenità, partecipazione e condivisione. È stata una vera e propria celebrazione del valore educativo dell’accoglienza, per iniziare insieme un anno ricco di esperienze e di crescita.

L’intera Comunità Montessoriana ha vissuto una mattinata speciale, ritrovandosi unita per celebrare l’avvio del nuovo anno scolastico in un clima di gioia, entusiasmo e appartenenza.