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Marigliano, lite tra minorenni finisce nel sangue: accoltellato alla Villa Comunale

Redazione1
di Redazione1

Marigliano – Attimi di paura nel pomeriggio di domenica a Marigliano, dove una lite tra giovanissimi si è trasformata in un grave episodio di violenza nei pressi della Villa Comunale, uno dei luoghi più frequentati della città. Secondo quanto ricostruito, la discussione tra due ragazzi sarebbe degenerata rapidamente fino a sfociare in un accoltellamento.

Ad avere la peggio è stato un minore, colpito più volte alle spalle e al collo con un’arma da taglio da un suo coetaneo. Le urla e il caos hanno attirato l’attenzione dei presenti, molti dei quali hanno immediatamente allertato i soccorsi. Momenti di forte tensione che avrebbero potuto avere conseguenze ancora più gravi.

Fondamentale si è rivelato l’intervento tempestivo della polizia municipale, giunta rapidamente sul posto. Gli agenti sono riusciti a mettere in sicurezza l’area e a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo assistenza al giovane ferito e avviando subito le prime attività di indagine.

Proprio grazie agli accertamenti immediati disposti dal comandante della polizia municipale, il dottor Emiliano Nacar, è stato possibile identificare in tempi rapidi il presunto responsabile dell’aggressione. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali.

Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine su episodi di violenza tra minori, sempre più frequenti anche in contesti urbani considerati sicuri. L’episodio di Marigliano riaccende il dibattito sulla necessità di prevenzione, controllo del territorio e interventi educativi rivolti ai più giovani.

Le condizioni del ragazzo ferito non sono state rese note nel dettaglio, ma l’immediato intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori. La comunità resta scossa da quanto accaduto in un luogo simbolo della socialità cittadina.

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