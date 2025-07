Somma Vesuviana, il sindaco scrive a Gori ed Enel per blackout e mancanza d’acqua

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Continue interruzioni idriche ma anche di energia elettrica sul territorio di Somma Vesuviana. Il sindaco ha scritto alla Gori per l’erogazione della risorsa idrica e all’Enel S.p.A. per l’energia elettrica.

“Ho scritto, pochi minuti fa, alla Gori, segnalando le continue interruzioni idriche che stanno causando notevoli disagi sul territorio di Somma Vesuviana. Tali interruzioni del flusso idrico non consentono, in particolare alle abitazioni site ai piani alti, di usufruire del servizio di rifornimento della risorsa, negando di fatto l’accesso ad un bene essenziale e comune quale è l’acqua. Invitiamo la Gori S.p.A. entro il termime di giorni 10, a provvedere mettendo in campo tutte le misure necessarie volte a garantire la regolare erogazione dell’acqua, senza interruzioni o riduzioni di flusso idrico soprattutto nelle giornate più calde dell’anno. In caso contrario, l’Amministrazione Comunale si riserva di tutelare, in ogni sede competente i diritti dei cittadini e dell’Ente. Per il ripristino immediato del servizio e per il risarcimento degli eventuali danni derivanti dal disservizio con aggravio di costi e responsabilità a carico della Gori stessa. Sono intervenuto anche sulle interruzioni del servizio elettrico che si stanno verificando sul territorio di Somma Vesuviana. Abbiamo inviato diffida e invito all’Enel S.p.A. a porre soluzioni alle continue interruzioni di energia elettrica che puntualmente si verificano d’Estate. Abbiamo inviato una diffida alla Enel S.p.A. affinchè ponga rimedio a quanto sta accadendo in particolare in Via Santa Maria delle Grazie a Castello e in Via Alaia. In Via Alaia risiedono alcuni cittadini che necessitano dell’uso di respiratori e dunque l’energia elettrica è findamentale per il lororo benessere, per il mantenimento dello stato di salute, un servizio vitale. Le interruzioni si stanno verificando con cadenza quasi quotidiana, giornaliera. Diffidiamo, invitiamo e chiediamo di mettere in essere tutte le azioni necessarie e una risposta scritta da parte della Enel S.p.A. sulle azioni che intende mettere in campo”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.