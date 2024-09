Sicurezza è dignità del lavoro, tavola rotonda con l’ex ministro Costa

Napoli. Si terrà venerdì 20 settembre dalle 13,30 in poi l’attesissimo convegno dedicato agli avvocati del COA di Napoli e di tutta Italia: “Sicurezza è dignità del lavoro (Il pericolo non è il mio mestiere)”, organizzato dall’associazione Comma2 che ha come propria missione assicurare le tutele dei lavoratori, con la consapevolezza che garantendo i diritti della parte più fragile e delicata della società si difenda tutta la popolazione. Il lavoro è il cuore della società. L’evento si svolgerà nell’elegante biblioteca “Alfredo Marsico” di Castel Capuano a Napoli.

Tra i relatori il vice presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa. Introducono il convegno gli avvocati: Carmine Foreste e Silvana Lamacchia. Modera l’avvocato Francesco Andretta. Interverranno gli esperti e giuristi: Mariella Fiorentino, Bruno Giordano, Giuseppe Cantisano, Simona Di Monte, Massimiliano Del Vecchio, Roberto Vona, Francesco Buccellato, Vincenzo Esposito e Jean Renè Bilongo. Gli avvocati che parteciperanno al convegno riceveranno tre crediti formativi e potranno partecipare sia in presenza che in Fad.

Ecco la procedura:

per accedere alla piattaforma Riconosco bisogna inserire le proprie credenziali;

➡cliccare Ordine degli Avvocati di Napoli

Eseguire poi i seguenti passaggi

➡Entra

➡Eventi

➡Eventi correnti

Selezionare

“2024-0349 – EVENTO IN PRESENZA***Sicurezza è dignità del lavoro (Il pericolo non è il mio mestiere)”

Prenotare l’iscrizione