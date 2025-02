Si addormenta con sigaretta accesa e muore carbonizzata

Frattaminore. Una terribile tragedia ha colpito Frattaminore nelle prime ore del mattino di ieri, quando un incendio ha devastato un’abitazione in via Pasteur, al civico 13. La vittima è Maria Parolisi, 60 anni, ritrovata senza vita dai vigili del fuoco nella sua camera da letto, ormai carbonizzata dalle fiamme.

L’allarme è stato lanciato dal marito, Salvatore Gaudino, 58 anni, che viveva con lei nel villino al primo piano. Secondo il suo racconto, la donna si trovava a letto e stava fumando quando, probabilmente, un mozzicone di sigaretta non spento ha innescato il rogo. L’uomo ha cercato di soccorrerla, ma a causa di una sua condizione fisica non è riuscito a metterla in salvo e ha dovuto chiamare immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Afragola, che hanno domato l’incendio, trovando però il corpo della donna ormai senza vita. Il magistrato di turno della Procura di Napoli Nord ha disposto il trasferimento della salma per gli accertamenti medico-legali.

I residenti della zona sono sotto shock. Una vicina ha raccontato di non essersi accorta di nulla fino all’arrivo dei pompieri. Nel frattempo, il Nucleo Investigativo Antincendi ha avviato i rilievi per determinare le esatte cause del rogo, anche se l’ipotesi principale resta quella della sigaretta accesa caduta accidentalmente sulle lenzuola. Tuttavia, sarà l’autopsia a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il sindaco di Frattaminore, Giuseppe Bencivenga, ha firmato un’ordinanza di sgombero dell’abitazione, ormai inagibile dopo il disastro. Il marito della vittima, visibilmente provato, è rimasto per tutta la mattinata fuori dalla casa insieme ad alcuni parenti, mentre gli investigatori proseguivano i rilievi. Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità.