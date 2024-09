Napoli, schiaffeggia medico e aggredisce guardia giurata al pronto soccorso del Cardarelli, intervengono carabinieri denunciata 32enne. Borrelli (Avs): “Violenza inaccettabile, pene severe per chi interrompe servizi di emergenza”.

Immediato l’intervento dei carabinieri al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli che hanno denunciato una 32enne, residente nel quartiere Pendino, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, che si è rifiutata di attendere il proprio turno così come previsto dal triage, ha schiaffeggiato un medico per poi aggredire una guardia giurata intervenuta.

“Ancora un episodio di violenza inaccettabile al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Stavolta il tempestivo intervento dei carabinieri, che hanno identificato e denunciato la belva che si è resa protagonista di una ignobile aggressione, ha evitato il peggio. Contro questa deriva bisogna prevedere sanzioni severissime e condanne al risarcimento dei danni per chi provoca l’interruzione di un servizio di emergenza sanitaria. Queste aggressioni ai danni del personale sanitario non possono restare impunite, è il solo modo per sradicare una pratica cara ai criminali molto diffusa per la quale abbiamo sempre chiesto maggiore rigore e vigilanza. Bisogna rafforzare i drappelli di polizia nei pronto soccorso, necessari per garantire sicurezza e incolumità al personale sanitario e ai pazienti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra