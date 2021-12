Sant’Antastasia incontra Franco Arminio: l’appuntamento

SANT’ANASTASIA – Con il patrocinio del Comune di Sant’Anastasia, l’associazione «La Via della Bellezza» promuove l’evento «L’arcaico è il futuro – l’arcaico e il senso dei valori», incontro con il paesologo Franco Arminio. L’appuntamento è per le 18,00 di sabato 11 dicembre nell’aula consiliare di Palazzo Siano, sede del municipio di Sant’Anastasia. Nato a Bisaccia, provincia di Avellino, Franco Arminio è poeta e scrittore prolifico, oggi uno dei più affermati artisti a livello nazionale, autore di opere di poesia e prosa per le quali ha vinto diversi premi.

Autore di numerosi documentari e promotore di più battaglie civili, Arminio è stato elogiato pubblicamente dallo scrittore Roberto Saviano che ha letto una sua poesia nel corso di un monologo sul terremoto dell’Aquila del 2009. Da anni si occupa di «Paesologia», materia di cui è ideatore e per la quale ha fondato la «Casa della Paesologia». Collabora con diverse testate giornalistiche nazionali e gestisce il blog «Comunità Provvisorie», oltre ad organizzare eventi culturali finalizzati a preservare e far riscoprire il patrimonio paesaggistico dell’entroterra dell’Italia Meridionale.

Difensore delle azioni contro spopolamento dei piccoli borghi e reduce da un lungo tour in tutto il Paese in cui ha narrato la civiltà appenninica e i paesi «morenti», arriva a Sant’Anastasia per un incontro promosso dall’associazione «La Via della Bellezza» che, costituita nel 2015, nasce dall’esigenza dei soci di contribuire al benessere culturale e al miglioramento della propria città seminando la «bellezza» e dunque l’arte, la cultura, la gentilezza, la sensibilità. Nell’incontro di sabato 11 dicembre, dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Veria Giordano, delegata del sindaco Carmine Esposito, e il messaggio di benvenuto di Emilio Donnarumma, presidente dell’associazione «La Via della Belezza», sarà il magistrato Raffaele Rossi, consigliere applicato della Corte di Cassazione, a dare il via al colloquio con Franco Arminio. Per accedere all’evento, in aula consiliare, sarà necessario il green pass.