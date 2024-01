Studente del liceo di Pomigliano trovato morto dopo gesto estremo

POMIGLIANO D’ARCO – Una terribile notizia ha sconvolto in queste ore Pomigliano d’Arco. Un giovanissimo studente del Liceo Classico Vittorio Imbriani di Pomigliano è stato trovato morto questa mattina in casa.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un gesto estremo: il ragazzo è stato trovato, infatti, impiccato dai propri cari . Al momento non si conoscono altri dettagli su questa triste vicenda che ha provocato sgomento nella città dell’Alfa.

Le forze dell’ordine hanno preso in carico il caso e informato le autorità per eventuali esami sulla salma del giovane. Sul luogo della tragedia anche gli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.