Per continuare a sostenere le persone con problemi alla vista, soprattutto in questo momento di emergenza collettiva, il Presidio Uici di Sant’Anastasia ha attivato un servizio telefonico.

Il servizio è svolto dai volontari del Presidio anastasiano che, giornalmente telefonano ai Soci per sincerarsi della loro condizione e delle loro eventuali necessità di approvvigionamento di alimenti, medicinali oppure impellenze di visite mediche che, in collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile, saranno soddisfatte.

Altri servizi attivi che mirano al sostegno psicologico e di attività pratiche dei Soci, sono: 1) Sportello d’ascolto che si tiene ogni venerdì pomeriggio in teleconferenza dalle 16,30 alle 18, attraverso il quale la nostra #psicologa offre un supporto psico-emotivo per aiutare ad affrontare questo momento di instabilità;

2) “TechPoint”, uno spazio in teleconferenza dedicato al supporto informatico e alle tecnologie assistive, considerando il grande utilizzo che, soprattutto, in questo periodo si sta facendo dei Social e delle Piattaforme per lo studio ed il lavoro.

Per quanto riguarda il #CorsoBraille, iniziato a Gennaio, abbiamo voluto assicurare la continuità ai corsisti e, così, in accordo con la docente, il Corso sta procedendo a distanza tramite gli strumenti deputati a tale modalità.

Restano attivi tutti i servizi di #consulenze dedicati ai Soci e, per i quali, questi possono sempre rivolgersi:

– Consulenza Tiflo-pedagogica (per studenti, scuole, famiglie) –

Sandra Minichini, 3920090644

– Consulenza legale – Anna Esposito, 3318699358

– Consulenza fiscale (CAF-Patronato) – Carla Borrelli, 342 0608889

– Consulenza Tiflo-informatica – Giuseppe Fornaro, 3735419953

– Sport a casa e autonomia personale – Antonio Maione, 373 5417371

Segreteria: [email protected], 3346048850, attiva per tutta la durata dell’emergenza, tutti i giorni h24.

Per poter usufruire dei servizi, “Sportello d’ascolto” e “TechPoint”, occorre telefonare al numero di Segreteria che vi fornirà tutte le informazioni necessarie e vi istruirà per poter prendere parte alle #teleconferenze; per altre esigenze, urgenti visite mediche, recupero di beni di prima necessità, eventuali disagi, contattare la Segreteria.

Teniamo a ringraziare i politici, gli Enti, i volontari, la Croce Rossa e la Protezione Civile che stanno aiutando il nostro Presidio Uici di Sant’Anastasia affinché possiamo garantire assistenza e sicurezza ai disabili della vista.

Restate A Casa

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è con Voi.

