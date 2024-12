Sant’Anastasia premia la cultura: Paolo Siani protagonista della XXI edizione Premio di poesia e narrativa

Riceviamo e pubblichiamo.

La cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti per l’edizione 2024 del Premio di Poesia e Narrativa “Città di Sant’Anastasia” è fissata per le 16:00 di domani – venerdì 6 dicembre – nell’aula consiliare di Palazzo Siano, sede del municipio di Sant’Anastasia.

Il premio, istituzionalizzato, è stato ideato dal poeta Giuseppe Vetromile e – da due edizioni affidato all’associazione culturale “I colori della poesia” presieduta da Annamaria Pianese. Molte le novità di questa edizione: la sezione di poesia singola inedita è stata sostituita dal libro di poesia edito, affiancandosi al libro di narrativa edito. Resta invariata la sezione dei racconti riservata agli istituti superiori, che ha visto il considerevole aumento di adesione da parte delle scuole che hanno inviato una selezione di racconti proposti dagli studenti. Racconti la cui classifica sarà stilata da una giuria di esperti scrittori nazionali composta da Domenico Dara (autore Feltrinelli e presidente di giuria), Mattia Signorini (organizzatore festival letteratura Rovigo Racconta), Sarah Savioli (autrice Feltrinelli) e Laura Vaioli (autrice Salani). Inoltre, gli istituti scolastici aderenti hanno proposto la giuria di studenti ai quali (come da tradizione) è stato affidato il compito di decretare il vincitore del libro di narrativa e poesia da scegliere tra una terna di finalisti preselezionata dal comitato tecnico dell’associazione “I colori della poesia”. La cerimonia sarà condotta dallo scrittore e editorialista di “Alma-Magazine” Mario Volpe, alla presenza del sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito e dell’assessore alla Cultura Veria Giordano. All’evento saranno presenti le hostess dell’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco e Casalnuovo di Napoli. Ospite di eccezione il dottor Paolo Siani, presidente della “Fondazione Giancarlo Siani”, che sarà premiato per il suo impegno culturale e sociale.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dice il sindaco Carmine Esposito – perché questo evento, istituzionalizzato dal nostro Comune, rappresenta non solo un tributo alla letteratura ma anche un’opportunità per valorizzare il talento dei nostri giovani scrittori e poeti, per promuovere la cultura e la creatività della nostra comunità. Il Premio ha un grande valore per Sant’Anastasia e arricchisce il nostro patrimonio collettivo. Invito tutti a partecipare, celebrando insieme il potere delle parole”.

“Trovo incoraggiante che un numero sempre crescente di istituti scolastici partecipino attivamente al premio – dice l’assessore Veria Giordano – e questo è un ulteriore vanto per il territorio che diviene occasione di promozione culturale e anche turistica giacché poeti e scrittori arrivano da tutta Italia”.