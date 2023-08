Sant’Anastasia Loading presenta il nuovo progetto politico

Riceviamo da Sant’Anastasia Loading e pubblichiamo

La volontà di impegnarsi per migliorare il proprio territorio si mette in pratica tra la gente, ascoltandone le voci, raccogliendone le istanze così da assumersi la responsabilità di ciò che ne deriva da un confronto schietto ed onesto.

Quello che noi definiamo cantiere di idee, ovvero Sant’Anastasia Loading, si è presentata

pubblicamente con un progetto ben articolato e di ampio respiro. Un progetto in continua

costruzione che pianta le sue radici lontane dal periodo elettorale, proprio per invertire una tendenza che riteniamo vecchia e irrispettosa nei confronti di chi vive quotidianamente la nostra comunità. Attraverso le numerose iniziative in programma Sant’Anastasia Loading spera di radunare tutte le anime di una città stanca, delusa dall’operato di un governo cittadino incapace di fornire risposte adeguate. Proprio per questo, nella serata di lunedì, negli accoglienti locali del bar Da Piero in via Marconi, vari rappresentanti politici, associativi e della società civile si sono ritrovati tutti insieme per discutere del destino di Sant’Anastasia. Su quali soluzioni proporre per risollevarla dal quello che sembra essere un cupo destino. L’incontro, previsto per le ore 19, è stato aperto dal giovane vice segretario del Partito Socialista Ciro Riglia, che nel suo discorso ha sottolineato la valenza di un progetto che punta a ricompattare, intorno a una nuova idea di paese, ogni forza che possa in qualche modo contribuire alla stesura di un programma finalmente moderno e innovativo. Mentre il segretario di Una Città in Salute, Gianluca Di Matola, dopo aver salutato tutti i presenti, ha evidenziato la necessità di rilanciare la crescita del paese da un punto di vista culturale. Tonia Panico, avvocato e responsabile del movimento Sant’Anastasia Libera, da segretaria della Commissione Pari Opportunità, in uno sfogo

alquanto amaro ha spiegato le difficoltà dei cittadini nel rapportarsi con l’istituzione comunale, che fissa dei parametri talmente stringenti da impedire la realizzazione di importanti progetti. Subito dopo, Rosa Abete, direttivo di Una Città in Salute e parte del coordinamento di Sant’Anastasia Loading, ha tracciato un quadro su alcuni temi che meriterebbero maggior attenzione: trasporti, scuola, sostegno alle associazioni di volontariato.

Ha poi concluso l’incontro il consigliere d’opposizione Mariano Caserta che, senza mezzi

termini, ha dichiarato: “sono chiare le profonde carenze di questa amministrazione che prende in giro gli anastasiani, basta vedere la pagliacciata andata in scena questa mattina sulla Caserma dei carabinieri. Hanno inaugurato un semplice presidio che raccoglie denunce come se fosse un grande evento per il paese”. Affidati ad Antonio Iossa, tra coordinatori di Sant’Anastasia Loading, i saluti finali. Iossa ha posto l’accento sul progetto portato avanti da Sant’Anastasia Loading, definendolo un cammino che si fortifica di volta in volta attraverso l’aggregazione di altre realtà impegnate sul territorio.

Ringraziamo, infine, i partiti, le associazioni e i singoli cittadini che sono intervenuti, dal

segretario del PD Franco Savarese, il consigliere comunale d’opposizione Nicoletta Sannino, Ciro Liguoro per l’A.N.P.I., Susy Rea e Mimmo De Simone di Love for Sant’Anastasia e il dottor Paolo Esposito. Un particolare ringraziamento lo dobbiamo a Giuseppe Fornaro e Antonio Maione dell’Unione ciechi e ipovedenti, i quali hanno portato la loro concreta testimonianza sull’abbandono da parte dell’amministrazione comunale di questioni fondamentali come l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inclusione per le persone con disabilità.

È possibile rivedere l’intero evento al seguente link: https://fb.watch/m8ALgF2ZHE/