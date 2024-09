Sant’Anastasia, la staffetta dei diritti “Luigi Bellocchio” fa tappa ad ottobre

Riceviamo e pubblichiamo.

Mancano pochi giorni all’avvio della VIII edizione del TOUR/STAFFETTA SUI DIRITTI “LUIGI BELLOCCHIO” che ha lo scopo di coinvolgere le istituzioni e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in un’ampia discussione sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che quest’anno, il 20 novembre, compie il XXXV compleanno. Ogni comune coinvolto nella staffetta lavorerà con le scuole del proprio territorio, nel modo più opportuno e funzionale, per sensibilizzare i ragazzi sui

diritti sanciti dalla Convenzione e sulla Pace. La staffetta, che quest’anno ha come tema “UNA FINESTRA SULLA CITTÀ CON GLI OCCHI DEI BAMBINI”, partirà dal comune di San Giorgio a Cremano e, attraversando il mare, farà rotta, nella prima tappa, all’isola d’Ischia, e poi in altri comuni della Regione (Ischia, San Giovanni a Teduccio, Volla, Ponticelli, Sant’Anastasia, Massa di Somma, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Sant’Antonio Abate, Fisciano, Siano, Nola, Pomigliano d’Arco, Acerra, Frattamaggiore, Cardito, Quarto Portici, San Giorgio a Cremano), con ben 21 tappe, quella a

Sant’Anastasia è fissata per giovedì 14 ottobre.

Un lungo viaggio che percorre vari comuni – dal 1 ottobre al 20 novembre – coinvolgendo rappresentanti della società civile, istituzioni, comunità educanti, esperti, volontari e associazioni con i sindaci dei territori in prima linea per riflettere su temi di grande rilevanza della Convenzione Internazionale dell’ONU sui Diritti dei bambini e per unire le voci di tutti in un ulteriore appello globale per un futuro di pace e

solidarietà.

La Staffetta sui diritti Luigi Bellocchio è un’occasione unica. Come ogni anno per ciascun comune è prevista una tappa di accoglienza ed una tappa di partenza. Ogni città coinvolta, nel modo più appropriato e funzionale nel proprio contesto, lavorerà per sensibilizzare i bambini ed i ragazzi nelle proprie scuole sui diritti sanciti dalla convenzione e per organizzare la propria tappa.

Prima della partenza da San Giorgio a Cremano – il 28 settembre alle ore 11.30, in villa Falanga sede del Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine che coordina l’intero tour – ci sarà, alla presenza dei rappresentanti istituzionali delle città coinvolte, l’accensione della fiaccola della pace da parte del Consiglio delle bambine e dei bambini della città di San Giorgio a Cremano e la presentazione dei simboli dell’ottava edizione. Da qui poi partirà il viaggio delle 21 tappe secondo il calendario specificato e ci sarà, per ogni tappa prevista dal tour, il passaggio del testimone da parte dei sindaci delle città e della

torcia da parte dei bambini delle scuole che verranno coinvolte.

Il tour si concluderà il 20 novembre 2024 sempre a San Giorgio a Cremano con tutte le delegazioni dei ragazzi delle scuole partecipanti, nell’ambito della celebrazione della XXXV GIORNATA UNIVERSALE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. Il viaggio della VIII EDIZIONE rappresenterà nuovamente la strada per tessere relazioni feconde e costruttive con altre realtà locali, comporre e mettere in mostra l’intreccio dei diritti. In continuità con le edizioni precedenti, anche quest’anno, è stato scelto un elemento simbolico con lo

slogan: “UNA FINESTRA SULLA CITTÀ CON GLI OCCHI DEI BAMBINI”, perché il mondo bisogna guardarlo dalla parte e con gli occhi dei bambini. Ai bambini ed ai ragazzi partecipanti sarà chiesto di costruire modellini di finestre tridimensionali

realizzate con materiale di riciclo che affacciano all’esterno su un paesaggio collegato ad un diritto della Convenzione. Le finestre costruite dalla delegazione della città che precede saranno via via portate nella città della tappa successiva, dove sarà predisposto un apposito spazio, nel quale i bambini potranno installare e presentare le loro finestre, come dedica e auspicio di rinnovamento.

Il risultato, a installazione terminata, sarà l’immagine plastica di come ciascun gruppo vede e soprattutto, vorrebbe vedere la propria città. Cornici, aperture, squarci, di varia geometria e forma attraverso i quali si intravedono città sostenibili, in un tripudio di colori.

Dichiarazione del sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito:

“È un onore per la nostra città ospitare una tappa del Tour/Staffetta sui diritti ‘Luigi Bellocchio’. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare i nostri giovani sui diritti dell’infanzia e per farli sentire parte attiva nella costruzione di un futuro migliore. Insieme, possiamo dare voce ai bambini e alle loro idee, affinché diventino protagonisti del cambiamento.”

Dichiarazione dell’assessore alle Politiche Sociali, Angela Auriemma:

“La staffetta sui diritti è un momento cruciale per riflettere su temi fondamentali come la dignità e il rispetto dei diritti dei più giovani. Attraverso attività creative e coinvolgenti, ci impegniamo a promuovere una cultura della solidarietà e dell’inclusione. È nostro dovere garantire che ogni bambino possa esprimere le proprie opinioni e sognare un futuro di pace.”

Dichiarazione dell’assessore all’Istruzione, Veria Giordano:

“Il coinvolgimento delle scuole in questa iniziativa è essenziale per educare i bambini e i ragazzi sui diritti sanciti dalla Convenzione. Attraverso il progetto ‘Una finestra sulla città con gli occhi dei bambini’, vogliamo stimolare la loro creatività e farli riflettere su come possono contribuire al miglioramento della comunità. Insieme, possiamo costruire una società più giusta e consapevole.”