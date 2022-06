Sant’Anastasia, incentivi alle imprese con fondi di bilancio, c’è la graduatoria

Il vicesindaco Trimarco: «Siamo estremamente soddisfatti di poter erogare contributi a chi decide di investire sul nostro territorio, sia in termini economici che in personale e, di fatto, formando i nostri concittadini anastasiani. Questa prassi, iniziata con la nostra amministrazione, continuerà».

Il sindaco Carmine Esposito: «Sono azioni concrete, così si promuove lo sviluppo socio economico del territorio: sostenendo le imprese e aiutando al contempo le categorie più svantaggiate».

Sul sito web del Comune di Sant’Anastasia (qui) è disponibile l’elenco dei beneficiari finali di contributi rivolti agli operatori economici del commercio e dell’artigianato che hanno dato il via alle attività di impresa da gennaio 2020 a dicembre 2021. Una scelta che l’amministrazione ha compiuto per sostenere quelle imprese nate durante il picco della pandemia Covid. «Duemila euro alle società e 1200 euro alle ditte individuali – spiega il vicesindaco Trimarco – queste le somme che per ora saranno erogate e, va sottolineato, è la prima volta che un’amministrazione si spende per contribuire concretamente al sostegno delle imprese locali». Ma non è tutto: la prossima settimana anche un’altra graduatoria sarà disponibile: quella delle micro, piccole e medie imprese, con sede legale e/o operativa sul territorio anastasiano che abbiano effettuato nuove assunzioni dal 1 gennaio 2020 al 29 dicembre 2021, con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato. «Per la prima volta – continua Trimarco – si tutelano le categorie dei lavoratori, con veri incentivi alle assunzioni più penalizzate: donne, lavoratori oltre i 40 anni e i più giovani che vogliano maturare esperienza con l’apprendistato».

«Scommettiamo sul futuro di Sant’Anastasia – aggiunge il sindaco Esposito – dopo un periodo in cui tante attività economiche sono state messe praticamente in ginocchio».